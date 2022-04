Deze lessen leerde mindfulnesstrainer Margôt van Stee van het leven

Welke lessen leerde jij van het leven? In deze rubriek vragen we het steeds iemand anders. Deze keer: arbeidspsycholoog en mindfulnesstrainer Margôt van Stee.

Omarm je sterfelijkheid

“Uit onderzoek blijkt dat we van alles in het werk stellen om maar niet met de dood bezig te hoeven zijn. Waarom erkennen we als samenleving niet vaker dat we sterfelijk zijn en bekijken we wat dat betekent voor ons leven? Dat vraagt soms wel wat moed: zo heb ik een tijdje meditatieoefeningen gedaan waarbij ik heel bewust stilstond bij de vergankelijkheid van mijn lichaam. De dichtregel ‘What is it you plan to do with your one wild and precious life?’ van Mary Oliver neem ik graag ter harte: ik neem het leven niet zomaar voor lief en oefen in dankbaarheid.”

Ontspanning is geen luxe

“In onze samenleving zijn we aan een flink stressniveau gewend. Maar we vergeten dat we dan niet de beste versie van onszelf zijn. Als je gespannen bent, ervaar je de wereld als bedreigender dan ie in werkelijkheid is. Onder stress ­versmalt je ­aandacht – je mist het bredere ­perspectief – en je verliest het vermogen om bij een beslissing alle variabelen mee te laten wegen. Je hebt echt ontspanning nodig om van een afstandje naar je persoonlijke leven en de wereld te kunnen kijken.”

Eerst accepteren, dan veranderen

“Stel: je gaat tien minuten mediteren om de spanning kwijt te raken die je voelt. Vaak ben je daarna nog steeds gespannen. Waarom? Omdat je de situatie probeert te veranderen. Maar pas wanneer je probeert te voelen hoe gespannen je bent en dat aanvaart, ontspan je. Er is wel een valkuil. Als je dit eenmaal hebt ervaren, zeg je de volgende keer misschien: ‘Ik ga de spanning accepteren, want dan gaat het veranderen.’ Maar dat is niet accepteren, maar nog steeds willen veranderen.”

Nodig als samenleving mensen uit het goede te doen

“Er bestaat een oud verhaal dat iedereen twee wolven in zijn hart heeft – de wolf van haat en de wolf van liefde – en dat je vervolgens zelf in de hand hebt wie van de twee wolven je voedt. De Amerikaanse Pema Chödrön, een boeddhistische non, merkt daarbij op dat je de samen­leving dan wel zo moet inrichten dat mensen het goede kunnen doen. Bij mijn weten is bijvoorbeeld niet aangetoond dat concurrentie tot betere resultaten leidt dan samenwerken. Toch hoor ik vaak van cliënten dat ze de concurrentie aan moeten gaan met hun collega’s, terwijl ze liever willen samenwerken.”

Leef met bewuste aandacht

“Ik ben fan van schrijver Annie Dillard, onder andere vanwege haar uitspraak: ‘How we spend our days, is of course, how we spend our lives’. Wat je van dag tot dag doet, bepaalt uiteindelijk wat je doet met je leven. Bewuste aandacht geeft je de gelegenheid om meer te leven volgens je belangrijkste waarden.”

Meer lezen

Tekst Caroline Buijs Illustraties Deborah van der Schaaf