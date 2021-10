Deze onconventionele mijlpalen mogen ook gevierd worden

Denken we aan mijlpalen in ons leven, dan zijn het vaak de nieuwe levensjaren, zakelijke successen en officiële momenten die we vieren. Maar ook de minder gevierde grote en kleine veranderingen verdienen wat ons betreft een feestje of een ritueel.

Een jaartje ouder, een baby erbij, een nieuw huis of een nieuwe baan, trouwen. Het zijn de mijlpalen die we groots of juist klein vieren met de mensen die ons dierbaar zijn. En terecht, het zijn mooie momenten in ons leven waaraan we graag een herinnering hebben. Maar dan zijn er ook de mijlpalen die we stilletjes vieren, alleen of helemaal niet, omdat het niet gebruikelijk is. Zonde, want misschien betekenen deze ‘stille mijlpalen’ meer voor je dan bijvoorbeeld een verjaardag die ieder jaar weer terugkomt.

Zo vierde journalist Rachel Orr deze zomer dat ze al een jaar niet meer rookte. Ze nodigde haar vrienden uit voor haar ‘Smokiversary’, en dat inspireerde haar om meer van die persoonlijke anders-dan-anders-mijlpalen te vieren. Zo schrijft ze in een artikel voor The Lily dat ze binnenkort twee jaar vrijgezel is, een moment waar ze extra aandacht aan wil besteden door zichzelf uit eten te nemen.

Aan welke bijzondere momenten in je leven je extra aandacht wilt geven, is persoonlijk en dus helemaal aan jou. Hieronder vast een paar suggesties.

4x anders-dan-anders-mijlpalen

Het beëindigen van een relatie

Een scheiding is niet alleen een einde, maar ook een nieuw begin. Het kan mooi of fijn zijn om hier aandacht aan te besteden, door met je voormalige partner voor een laatste keer herinneringen op te halen, of door met vrienden te vieren dat je aan een nieuw hoofdstuk begint. Je kunt het invullen zoals jij dat wilt. Je eerste solotrip

Het kan zo fijn (en eng) zijn om helemaal alleen op pad te gaan. Die eerste soloreis, of het nou kort, lang, ver weg of dichtbij is, is bijzonder. De start van een vriendschap

We onthouden wel de datum waarop we verkering krijgen of trouwen, maar vergeten vaak de datum waarop we vrienden voor het eerst ontmoet hebben. Best gek eigenlijk, omdat vrienden vaak net zo belangrijk zijn als je partner. Een angst overwinnen

Dat on-top-of-the-world-gevoel als je iets hebt gedaan wat je eigenlijk niet durfde. Het zijn juist deze momenten waarin we groeien, en dat mogen we absoluut vieren.

Ook interessant

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Priscilla du Preez/Unsplash.com