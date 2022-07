Dit trucje helpt bij het maken van beslissingen

Meebuigen, loslaten, de balans houden, niet oordelen… De natuur kan ons heel wat leren, ontdekte journalist Caroline Buijs in Flow 5. Handig als je het soms lastig vindt om beslissingen te nemen: psycholoog en coach Jaap Duin gebruikt dit trucje.

Makkelijker beslissingen maken: investeren of vertrekken?

Coach en psycholoog Jaap Duin gebruikt in zijn praktijk ‘lessen’ uit de natuur. Bijvoorbeeld dat in de natuur óf iets groeit, óf iets doodgaat. Iets ertussenin bestaat niet. Dat kun je ook op jezelf toepassen.

Duin: “Als je het bijvoorbeeld moeilijk hebt in je relatie, kun je jezelf afvragen: ben ik aan het investeren of aan het vertrekken? Is mijn relatie aan het groeien of aan het doodgaan? Dat mooie, maar tegelijkertijd ook harde onderscheid maakt complexe problemen soms inzichtelijk: door je die vraag te stellen weet je vaak ineens het antwoord.” Duin laat mensen die zijn vastgelopen in hun baan dezelfde vraag stellen. “Is het aan het leven of aan het doodgaan? En als iemand zegt ‘doodgaan’, dan vraag ik: vind je dat oké? Want dan moet je er afscheid van gaan nemen. Of wil je dingen veranderen, zodat het weer gaat leven?”

