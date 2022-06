Een leeg hoofd in een druk leven #2: tips van managing editor Maaike

In onze drukke levens van nu lijkt het soms onmogelijk: rust vinden. Hoe zorg je dat je een leeg hoofd krijgt en houdt? Redactieleden vertellen hoe zij dat aanpakken. Deze keer: Managing editor Maaike.

Mijn hoofd loopt vaak over. Nu zou ik willen beweren dat het gevuld is met filosofische vraagstukken en de antwoorden daarop, maar eerlijker is dat het een ratjetoe is aan alledaagse zaken. Mails die ik moet beantwoorden, telefoontjes die ik moet plegen. Deadlines. Belasting. Afspraak maken met de ortho. Een document digitaal ondertekenen. Inschrijven voor tennistoernooi.

Rekening indienen bij de verzekering. Mijn te volle telefoon legen. Babyfotoboek maken van zoon die bijna achttien wordt. Bankzaken. Uitzoeken of ik mijn ogen kan laten laseren. Bardienst. Kaartje jarige vriendin. Mijn gras maaien. Jongste naar de allergoloog. Mijn lijst van dingen te doen wordt gek genoeg alleen maar langer, al probeer ik tevergeefs tactieken te verzinnen om er in twee weken tijd compleet mee af te rekenen.

Dus. Mijn hoofd leegmaken heb ik al lang geleden opgegeven. Accepteren en ermee omgaan is de enige optie, en er zijn een paar activiteiten die me daarbij helpen. Eerst en vooral:

Zo krijg ik een leger hoofd

Hardlopen

Doe ik al vanaf mijn twaalfde. Werkt altijd om lekkerder in mijn vel te zitten en mijn geest tot rust te brengen. Ik hou sowieso van bewegen, maar hardlopen heeft een status aparte, omdat het voor mij dé manier is om dingen in perspectief te plaatsen. Er worden endorfines aangemaakt, ik krijg ideeën en er worden volautomatisch oplossingen aangedragen. Vraag me niet hoe het kan. Ik maak me nu al wel een beetje zorgen wat ik moet doen als ik tachtig ben en niet meer in staat ben een paar kilometer te hollen, maar waarschijnlijk zijn dingen als ortho en allergoloog dan van de lijst. Een alternatief is wellicht mijn nummer twee: Zwemmen

Heb altijd gezwommen. Was zelfs badmeester, in mijn jongere jaren. Sinds een jaar of drie zwem ik jaarrond met een clubje leuke vrouwen in een wonderschone plas. Buiten dus, in de natuur, bij vorst en tropische temperaturen. Het water, de fuutjes, vissen, bomen, maken me rustig. Een half uurtje is genoeg om de dag met goede moed te beginnen. Bijkomend voordeel: muizenissen bespreken met de andere zwemmers helpt ook. Spelen

Het kan nog net. Mijn oudste is altijd te porren voor een mini-voetbaltoernooitje waarbij ik sowieso als loser te boek sta, maar dat deert niet. Met de jongste pingpong ik, doe ik badminton, verstoppertje of dans ik door de kamer. Hij zit bijna op de middelbare school dus ik moet nog even mijn kans grijpen voordat hij een jaar of zes niks meer met me te maken wil hebben. Spelen is al met al de ALLERBESTE stress relief. Als je geluk hebt, is het inclusief slappe lach ergens, dat is een double whammy.

Meer lezen

Tekst Maaike Beekers Fotografie Autri Taheri/Unsplash.com