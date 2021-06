Een miracle morning met Rachel (2): mediteren in de morgen

Rachel vindt zichzelf echt een avondmens en vroeg opstaan is niet haar favoriete bezigheid. Maar kan die ochtend veranderen naar een miracle morning? En wat levert het haar op? Ze probeert het uit. Deze week: mediteren met Karin.

Ik zal maar meteen eerlijk bekennen, het vroege opstaan gaat me nog niet echt gemakkelijk af. Misschien herken je het wel: ’s avonds heb je allerlei plannen die je de volgende ochtend zou willen doen. Een rondje fietsen, een boek lezen, een yogales volgen of zelfs al om 7:00 in de sportschool staan. Dan word je de volgende ochtend wakker dan lijkt het opeens tien keer lastiger om dit alles daadwerkelijk uit te voeren.

Ik ben geneigd allerlei excuses te verzinnen, maar dat is natuurlijk helemaal niet nodig. Een ochtendmens word je immers niet in een paar weken (en misschien wel helemaal niet). De afgelopen weken heb ik wel een aantal dingen uitgeprobeerd. Zo las ik een boek in de trein op weg naar ons kantoor in Hoofddorp (om 7:00 ’s ochtends stond ik op het station), douchte ik koud af, fietste ik een rondje door de weilanden en deed ik een meditatie van Karin Hoens.

Mediteren met Karin

Mindfulnesstrainer Karin Hoens maakte afgelopen jaar samen met ons de cursus ‘Een week voor jezelf‘. Zij start, om de dag goed te beginnen, elke ochtend met een meditatie. Onderaan dit artikel vind je een video waarmee je het zelf kunt proberen. Ik vraag haar:

Karin, je begint je ochtend met mediteren. Wat heeft het je tot nu toe gebracht?

“Lange tijd leefde ik op de automatische piloot. Het leek wel of alles me overkwam. Resultaat: somberheid, stress, leven vanuit controle. Hoofdpijn, darmklachten en chronische rugpijn.

Inmiddels weet ik hoe veel invloed ik zelf heb op hoe ik me voel. Door mijn ochtendroutine ben ik veel minder vaak somber, heb ik weinig stress en mijn hoofdpijn en darmklachten zijn verdwenen. Ik voel me vrijer en energieker dan ooit.

Mindfulness leerde me beter te voelen wat ik nodig had. Ik werd me bewust van mijn gedachten, mijn emoties, lichamelijke sensaties. Hoe bewuster je wordt, hoe beter je in contact staat met je lichaam, hoe beter je voelt wat je nodig hebt. Mijn rug en darmen gaven steeds vaker signalen. Daar ben ik naar gaan luisteren. Wat heeft mijn lijf nodig? Wat kan ik zelf doen?”

Hoe ziet je ochtendritueel eruit?

7.45 uur – “Als mindfulnesstrainer zit meditatie standaard in mijn dag. Door te mediteren veranderen je oude hersenpaadjes. Het gevolg daarvan is minder stress en meer rust. Overigens betekent het niet dat ik dagelijks een uur op m’n kussen zit. Vaker is het een kwartier om mijn dag mee te beginnen. En het is ook: iets met aandacht doen. Ook mijn andere routines doe ik daarom met aandacht.”

8.00 uur – “Natuurlijk dwalen mijn gedachten ook regelmatig af bij de zoveelste ‘zijstap’ van Olga of Duco, ‘mijn’ trainers van Nederland in beweging. ‘En weer terug,’ is dan mijn mantra. Ik voel mijn lijf. Wat gaat makkelijk, wat is pittig? Soms kies ik ervoor niet alles klakkeloos na te doen en soms juist wél. Het voelt stiekem toch een beetje als bejaardengym.”

8.15 uur – “Vandaag heb ik weer buiten gezwommen. Eerdere pogingen dit jaar mislukten vanwege de koude nachten en het ijskoude water. Ik werd niet meer warm. In zo’n geval douche ik koud af. Vanmorgen kon het weer. Ik zette de timer op drie minuten en liet me in het water zakken. Ik zwom wat minirondjes, voelde de prikkeling van het koude water en het kouder worden van mijn voeten. Een meerkoet zwom voorbij. En toen ik de andere kant op zwom, voelde ik de zon op mijn gezicht.

Zo ziet een ochtendduik er altijd uit. Hoor ik de timer? Dan loop ik rustig terug naar huis, drink wat lauw water en laat mijn lichaam wat warmer worden. Pas dan douche ik me kort af. Mijn lijf tintelt heerlijk en het is goed voor mijn immuunsysteem.”

8.30 uur – “Ik drink een glas lauw water en een kop koffie. Op dit moment ben ik aan het experimenteren met intermittent fasting. Je beperkt het aantal uren dat je eet waardoor je lichaam meer tijd heeft je voeding te verbranden. Je geeft je spijsvertering en je brein een boost. Ik merk dat ik het ook lekker vind om pas te eten als mijn lijf dat aangeeft.”

Begin van de middag

11.30 uur – “Na zo’n vijftien uur niet eten, maak ik een smoothie. Een groente-eter ben ik nooit geweest, maar ik wist dat ik die moest gaan toevoegen. Nu staat er elke dag een smoothie op het menu met spinazie en bleekselderij en daarbij wat fruit. Vaak gooi ik er wat zaden bij voor het kauwen.

Eigenlijk is mijn ochtendritueel één grote mindfulness-oefening. Mind- en bodyfulness is misschien een betere naam. Mediteren, gezond eten wanneer je lichaam daarom vraagt, bewegen. Het is best simpel. Maar, simpel wil niet zeggen eenvoudig.”

11 tips van Karin voor een miracle morning:

Waarom wil je het? Bedenk hoe je je wilt voelen en wat je daarvoor wilt doen. Excuses zijn zo gevonden. Kijk wat voor jou werkt. Ik startte met mediteren en breidde mijn gezonde gewoontes langzaam uit. Voor mij is 7.45 uur een fijne tijd. Een ander wil meteen een heel rijtje invoeren en om 6.00 uur beginnen. Kies een vast moment voor je nieuwe gewoonte. Ik begin standaard om 7.45 uur en ‘werk’ dan mijn lijstje af. Koppel iets nieuws aan iets bestaands. Ik wilde meer bewegen en had al mijn meditatie-ritueel. Deze twee heb ik aan elkaar gekoppeld. Schrijf je nieuwe gewoontes op. Onze geest houdt van consistentie, van afspraken. Door ze op te schrijven ben je eerder geneigd je eraan te houden. Vertel het tegen anderen. Sociale druk wil ook nog weleens helpen om het makkelijker vol te houden. Denk er niet over na. Koud douchen went misschien nooit. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt. Wees je bewust van de effecten. Voel wat elke nieuwe gewoonte met je doet. Positieve effecten maken het makkelijker vol te houden. Houd vol als je niet meteen iets merkt. Vaak heeft meditatie meer tijd nodig om de effecten te merken dan voeding of beweging. Denk daarbij terug aan tip 1: waarom wilde je het ook alweer? Varieer na een tijdje met andere rituelen. Het lezen van een gedicht of een boek bijvoorbeeld. Zo houd je het fris.

