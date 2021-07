Een pleidooi voor â€˜vrijwillig lockdownenâ€™

Flow’s Creative director Irene Smit voorspelt: vrijwillig lockdownen wordt de nieuwe trend. Want was het niet mooi geweest om eerst te reflecteren, voordat we teruggaan naar ons oude gedrag?

Reflecteren

Om mij heen hoor ik veel mensen met hetzelfde worstelen. Doodmoe van al die prikkels die er weer zijn. Kapot na een dag met meetings op kantoor, gezoem in je hoofd na twee social events, geen beslissingen kunnen nemen, brainfog.

Het is er allemaal en dat is geen wonder. De versoepelingen kwamen ongekend snel en naar mijn idee hebben we toch een afslag gemist. Want was het niet mooi geweest om allemaal eerst te reflecteren? Na te denken over ons gedrag voor corona en wat we niet meer willen? Nadenken over hoeveel afspraken we willen op een dag? Hoe vaak we naar het werk willen? Hoeveel rust we nodig hebben?

Ik praatte er vorige week over met een aantal gedragsdeskundigen van de Behavior Change Academy, waar ik het afgelopen halfjaar een opleiding volgde tot gedragsveranderaar. Het was een mooie dag, want ik mocht mijn diploma ophalen en nu mag ik me gedragsexpert noemen.

Hoe is m’n kop?

Maar het was ook een mooie dag omdat we samen keken naar deze nieuwe tijd. Waarschijnlijk gaan we vooral ons oude gedrag weer vertonen. Want zo zit de mens in elkaar: gewoontegedrag kost minder energie dan nieuw gedrag en we hebben te weinig handvatten om het nieuwe gedrag in stand te houden. Jammer dus, dat er geen overheidscampagne is gestart à la ‘wie is de bob’. Iets als ‘hoe is m’n kop’ zou toch mooi zijn geweest?

Oké, die slogan kan beter, maar waar het om gaat is: kunnen we juist nú mensen aanzetten tot ander gedrag? Mensen prikkelen niet op de automatische piloot weer het oude leven op te pakken? Mensen aanleren een paar keer per dag een reflectiemomentje in te lassen? Even stilstaan, vertragen, voelen hoe het gaat en dan beslissen wat er nog bij kan die dag?

Even lockdownen

Ik hoop dat ‘vrijwillig lockdownen’ het nieuwe normaal wordt. Dat we straks, als we hebben ontdekt dat we al die prikkels en keuzes en afspraken niet terug willen, we het heel normaal vinden als iemand al z’n afspraken afzegt en zich een avond of middag of weekje terugtrekt onder het motto: ik ga even lockdownen.

Irene schreef een serie over de inzichten die ze opdeed tijdens haar opleiding tot gedragsveranderaar.

Ook Flow’s Bente moet wennen aan dat er weer zo veel kan en mag en schrijft: het hoeft niet nu.

Irene schreef ook over de ‘nieuwe vrijheid’.

Tekst Irene Smit Fotografie Dimitry Zub/Unsplash.com