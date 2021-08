En weer opstaan: een plek om naar elkaar te luisteren tijdens een herstel

Herstel is voor iedereen natuurlijk weer anders. Larissa Prent is herstellende van long covid en probeert met haar ervaringen anderen te helpen met opstaan na een gebeurtenis.

“Ik ben zelf ziek geworden in de eerste golf, in maart 2020. Niemand wist nog wat de ziekte inhield, wat het verloop was, hoe besmettelijk het was en hoe ernstig het ziekteverloop kon zijn. Ik heb de ziekte thuis doorgemaakt, gelukkig met wekelijkse ondersteuning van mijn geweldige huisarts, die me in de moeilijkste tijd elke vrijdagmiddag belde. Alleen bleef ik de klachten houden, het bleek long covid te zijn.”

En weer opstaan

“Toen ik me weer een stuk beter voelde, kreeg ik sterk de wens om anderen te helpen met mijn verhaal. Daarom heb ik het Instagram-account: @larissaprent_enweeropstaan opgericht. Hierop post ik mijn ervaringen en ga ik ook interviews plaatsen van mij met anderen die weer zijn opgestaan na iets wat voor hen ingrijpend was. Dat kan van alles zijn. Ik denk dat we zo veel van elkaar kunnen leren als het gaat om herstel. En ik vind het juist in deze coronatijd extra belangrijk dat we naar elkaar luisteren en contact houden met elkaar.”

Larissa deelt tips die haar geholpen hebben in haar herstel en die jou misschien ook kunnen helpen.