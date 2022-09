Flow-peiling: hoe is het gesteld met jouw mentale gezondheid?

Hoe sta jij in het leven? Voel je je wel eens opgejaagd en druk, somber of angstig? En wat doen je dan? Of voel je je juist meestal ontspannen en vrij van zorgen? We zijn benieuwd hoe het met jouw mentale gezondheid is, en waardoor die wordt beïnvloed. Doe je mee aan onze peiling?

In samenwerking met Panel Inzicht hebben we een aantal vragen opgesteld. We zouden het superlief vinden als je een paar minuten tijd wilt nemen om de vragen te beantwoorden. De uitkomsten presenteren we binnenkort op deze site. Klik hier voor de vragenlijst.

Illustratie Clare Owen