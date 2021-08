Het ochtendritueel van: Daniëlle

Flow vraagt lezers naar hun ochtendrituelen. Of die nou lang of kort, bijzonder of heel alledaags zijn; een ritueel is een ritueel. Hoe heeft dat wat je in de ochtend doet invloed op de rest van je dag? Welke gewoontes zijn zo prettig dat je ze elke dag wilt herhalen? Vandaag vragen we het Daniëlle. Zij is elke ochtend in het bos te vinden.

Hoe ziet jouw ochtendritueel eruit?

“Mijn ochtendritueel wordt voor een groot gedeelte bepaald door mijn hond. Wanneer ik ’s ochtends wakker word, schiet ik meestal in gemakkelijke kleding, haal ik een snelle borstel door mijn haren en ga ik naar beneden. Daar staat, beneden aan de trap, mijn hondje Ollie al rondjes te draaien – zó blij is hij elke ochtend weer. Ook al word ik moe of grumpy wakker, dit maakt een hoop goed. Want het is echt heel fijn om elke ochtend zo begroet te worden. Wanneer ik Ollie uitgebreid heb geknuffeld, maak ik ontbijt voor mijn man en mezelf. Meestal eten we yoghurt met toppings of havermout. Daarnaast zet ik standaard een pot thee. We nemen twintig minuten de tijd om samen rustig te eten en goed wakker te worden. De hond ligt dan vaak nog even lekker te slapen onder de tafel.

Daarna komt het favoriete onderdeel van mijn ochtend: naar het bos. Elke ochtend probeer ik voordat ik aan mijn werk begin naar het bos te gaan. Gelukkig wonen wij op vijf minuten afstand van het bos en de Soester Duinen, waar een prachtig losloopgebied is. Ik giet altijd een restje thee in een thermoskan voor onderweg, en trek voor ongeveer drie kwartier met Ollie het bos in. Het is zo een heerlijke manier om aan mijn dagen te beginnen. We wandelen rustig, ik ga nog even op een bankje bij een meertje zitten om van het uitzicht te genieten en mijn thee op te drinken terwijl de hond vrolijk takken uit het water vist. Bij thuiskomst maak ik me klaar voor de werkdag: chill outfit uit, ‘nette’ kleren aan, dat idee.”

Hoe is dit ochtendritueel ontstaan?

“Mijn man en ik vonden het altijd al heel prettig om samen te ontbijten, maar toen Ollie in ons leven kwam, veranderde er een heleboel. Als pup kunnen ze natuurlijk nog niet zo lang wandelen, dus dat hebben we rustig opgebouwd. Nu ze volwassen is, nemen we het er goed van ’s ochtends. Door haar komst kom ik nog zo veel meer in de bossen dan eerder. Al kwam ik er altijd al graag; door weer en wind, ik vind het heerlijk. De ochtendwandeling is mijn favoriete wandeling van de dag.”

Wat brengt jouw ochtendritueel je?

“De afgelopen jaren realiseerde ik steeds meer hoe belangrijk het is om je dagen goed te starten. Vroeger rolde ik uit bed en was ik tijdens het ontbijt al bezig met mijn werk. Dat doe ik nu helemaal anders. Mijn ochtendritueel brengt me rust, in mijn hoofd en lichaam. Ik sta vaak ‘aan’ en het wandelen door het bos brengt me helemaal in het nu. Om volledig op Ollie en de natuur gericht te zijn en daarvan te kunnen genieten, laat ik mijn telefoon thuis liggen. Tijdens de wandelingen loop ik mijn hoofd lekker leeg en zo begin ik fris en energiek aan mijn werkdag. Ik zou deze ochtendwandelingen voor geen goud willen missen; als het een keertje een dag niet lukt, dan baal ik echt een beetje.”

Tekst Merel Wildschut Fotografie Kamil Szumotalski/Unsplash.com