Het ochtendritueel van: Inez

Flow vraagt lezers naar hun ochtendrituelen. Of die nou lang of kort, bijzonder of heel alledaags zijn; een ritueel is een ritueel. Hoe heeft dat wat je in de ochtend doet invloed op de rest van je dag? Welke gewoontes zijn zo prettig dat je ze elke dag wilt herhalen? Vandaag vragen we het Inez. In haar ochtendritueel staat schrijven centraal.

Hoe ziet jouw ochtendritueel eruit?

“Mijn ochtenden zijn vaak vrij moeizaam. Ik ben niet echt een ochtendmens, dus ik moet een reden hebben om uit bed te komen. De avond van tevoren leg ik mijn kleren alvast klaar – mijn ochtendritueel begint dus eigenlijk al in de avond. Als ik aangekleed ben en mijn ontbijt voor mijn neus heb staan, ga ik meestal meteen schrijven en herlezen wat ik eerder heb geschreven. Een tijdje ging het, door omstandigheden, niet zo goed met me. Op aanraden van een begeleider die ik destijds had, ben ik een witboek gaan bijhouden.

Een witboek is een boekje waarin je schrijft met als doel je eigen gedachten op een positieve manier te beïnvloeden. Je probeert te focussen op de positieve dingen van je dag: zoals dat je lekker in de zon hebt gezeten, of dat je je die dag heel verbonden voelde met iemand. Als ik een mooi compliment heb gekregen, schrijf ik het ook op in mijn witboek – eigenlijk mogen alle positieve dingen erin.

Inmiddels begin ik mijn ochtenden ermee en vaak neem ik mijn witboek mee naar mijn werk en reflecteer ik later op de dag op wat ik in de ochtend heb opgeschreven.”

Hoe is dit ochtendritueel ontstaan?

“Mijn ochtendritueel met schrijven is ontstaan toen ik samen met mijn vriend in Weesp woonde. Ik werkte toen in Haarlem en moest elke dag erg vroeg opstaan en lang in de trein zitten. Mijn notitieboek nam ik altijd mee en ik schreef pagina’s vol over wat ik in de trein zag, maar ook hoe ik me die dag voelde en wat ik die dag ging eten bijvoorbeeld. Nu, jaren later, is het zo’n leuk document om terug te lezen, het is alsof ik een kijkje in het verleden krijg. Zo weet ik bijvoorbeeld nog heel precies hoe ik me voelde op de dag dat ik ten huwelijk werd gevraagd, omdat ik tot in detail heb opgeschreven wat er allemaal gebeurde. Inmiddels heb ik het schrijven een vaste plek in mijn ochtendritueel gegeven, ook nu ik niet meer zo vroeg op hoef of een lange treinreis hoef te maken.”

Wat brengt jouw ochtendritueel je?

“Mijn ochtendritueel is heel belangrijk voor me. Ik merk dat het opstaan met een intentie voor de dag voor mij zorgt dat ik positiever in het leven ben gaan staan. Soms lees ik de positieve affirmaties die ik de avond van tevoren heb geschreven de volgende ochtend terug, en dan merk ik dat ik echt meer zin heb in de nieuwe dag. Een enkele keer lukt het me niet om mijn ochtendritueel te volgen. Dat is ook oké. We kunnen niet altijd alles doen wat we ons voorgenomen hebben. Mijn favoriete quote, die me altijd en overal bijblijft is: ‘Dankbaarheid is één van de meest belangrijke, menselijke deugden, en één van de meest voorkomende tekortkomingen.’ Dankbaarheid ontwikkel je door te oefenen en mijn ochtendritueel helpt mij daar enorm bij.”

Tekst Merel Wildschut Fotografie Thought Catalog/Unsplash.com