We staan er niet echt om te springen: een conflict hebben. Toch krijgen we er zo nu en dan mee te maken. Hoe blijf je mindful in een ruzie?

Het klinkt zo makkelijk, rustig blijven tijdens een discussie. Toch kan het door onder meer emoties, vooroordelen en vingers wijzen al snel verhit raken. En dan lijkt rustig blijven ineens een stuk moeilijker.

Volgens spreker en executive coach Holly Duckworth kan mindful blijven tijdens een argument ervoor zorgen dat het niet escaleert. Maar hoe doe je dat dan precies? Ze geeft tips in een artikel voor The New York Times.

Zo blijf je mindful tijdens een ruzie

Check eerst in bij jezelf. Hoe voel je je? Voel die emoties ook echt? Neem daarna een pauze en haal een paar keer diep adem. Stel jezelf dan de vraag: wat zijn mijn intenties? Waar ben ik tegen of voor en op welke uitkomst hoop ik? Als je emoties erg hoog zitten, probeer dan wat rustiger te worden en een vriendelijke, open houding aan te nemen. Dat is al het halve werk. Peil eerst bij je partner of jullie wel een oplossing willen zoeken voor hetzelfde probleem. Soms kom je erachter dat je niet eens ruzie maakt over hetzelfde onderwerp. Als je dat van tevoren meteen bij elkaar peilt, kunnen ruzies voorkomen worden. Het kan ook zijn dat het onderwerp waarover je ruzie maakt, eigenlijk helemaal niet belangrijk is. Dan kun je samen alsnog besluiten om het te laten varen. Als je allebei een verschillende mening hebt, probeer die dan zonder boosheid te uiten. Als de ruzie aanhoudt, zeg dan wat je moet zeggen op een vriendelijke en respectvolle manier, zodat je de andere persoon in zijn of haar waarde laat. Vergeet ook niet om écht te luisteren naar een ander. Hoe vervelend een ruzie ook is, zie er ook de voordelen van in. Het is misschien oncomfortabel, maar het kan ons wel helpen om meer over onszelf (en de ander) te leren.

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times Fotografie Etienne Boulanger/Unsplash.com