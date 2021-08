Hoe goed ken jij jezelf? 3x tips voor meer zelfkennis

Jezelf goed kennen heeft zo zijn voordelen. Peggy Walker (47) is coach en inspirator op het gebied van zelfkennis. Ze deelt drie tips om je patronen en ‘voorwaarden’ te ontdekken.

Als je wilt genieten van het leven en hieraan zelf richting wilt geven, kan het helpen om jezelf goed te leren kennen. In onze moderne maatschappij wordt ons veel aangeboden en voorgespiegeld, waar we al dan niet aan moeten voldoen. Als je jezelf onvoldoende kent, is het lastig om hierin bij jou passende keuzes te maken. Zo kun je het gevoel hebben alle kanten op te gaan en als het ware ‘versnipperd’ te raken.

Peggy Walker heeft het meegemaakt. Zij werd ineens heftig ziek en werd hierdoor volledig op zichzelf teruggeworpen. Dat was het moment dat ze ontdekte dat ze eigenlijk niet wist wie ze écht was. Ze ging ermee aan de slag. Haar kennis en ervaringen gebruikt ze tegenwoordig om professionals en particulieren te helpen zichzelf goed te leren kennen. “Met zelfkennis maak je keuzes vanuit wie je echt bent, keuzes die bij je passen.”

3 tips om meer zelfkennis te vergaren

1. Benut dat ene belangrijke moment.

“Vroeg of laat gebeurt er iets in je leven waardoor je jezelf tegenkomt en je jezelf afvraagt: wie ben ik eigenlijk écht? Bij mij kwam dat moment door ziekte, maar dit kan ook komen door bijvoorbeeld een scheiding, een (on)vervulde kinderwens, verlies van je baan, een burn-out, een overlijden of een langdurig gevoel van ontevredenheid. Sta stil bij dit belangrijke moment en schrijf op wat er gebeurt en op welke punten je jezelf tegenkomt. Dit is de eerste stap richting de kennismaking met jezelf.”

2. Neem je reactiepatronen onder de loep.

“Onderzoek jouw manier van handelen en reageren in bepaalde situaties. Soms reageer je bijvoorbeeld boos en achteraf heb je spijt van je woorden en daden. Dit is een waardevol moment: het toont je namelijk jouw overlevingsmechanismen. Dit is aangeleerd en vaak onbewust gedrag dat je in je jeugd hebt ontwikkeld. Naarmate je ouder wordt, ontdek je dat dit patroon niet meer past. Hierdoor ontstaat bijvoorbeeld de spijt van jouw reactie.

Door bewust naar jouw reactiepatronen te kijken en deze onder de loep te nemen, achterhaal je of jouw gedrag nog wel past bij wie je echt bent. Mijn boodschap is dan ook: ga aan de slag met zelfreflectie. Dit geeft je inzichten in je gedrag en de achterliggende beweegredenen. Zo vergroot je jouw zelfkennis.”

3. Breng jouw levensvoorwaarden in kaart.

“Je hebt een levensstijl en daar horen bepaalde voorwaarden bij. Wil je graag voldoende quality time met je kinderen, onderzoek dan bijvoorbeeld of parttime werken een optie is. Is veel reizen iets wat jou voldoening geeft, kijk of jij je baan (vaker) online kunt uitvoeren. Voor het maken van passende keuzes is het belangrijk dat je jouw voorwaarden kent. Breng deze in kaart door jezelf de volgende vraag te stellen: wat zijn de voorwaarden waaronder ik het leven kan leiden dat ik wil?

Vaak schuiven we onze levensvoorwaarden naar de zijkant en kiezen we voor iets wat wel prima lijkt of voor wat anderen van ons verwachten. Maar maak jouw voorwaarden een prioriteit. Alleen zo ga je niet aan jezelf voorbij en houd je focus. Zo blijf je in contact met jezelf en word je de regisseur van je eigen leven. Dat geeft zelfvertrouwen en kracht.”

Meer over Peggy Walker

Peggy is coach in zelfkennis. Ze begon haar carrière als zakelijk accountmanager in het bankwezen. Daarna heeft ze verschillende projecten gemanaged in de creatieve sector. Na jaren gewerkt te hebben aan haar eigen zelfkennis, helpt ze sinds geruime tijd professionals en particulieren zichzelf écht te leren kennen.

Tekst Eunice Frijde Illustratie Yelena Bryksenkova