Hoe heb je elkaar 61 jaar lang lief? Tachtigers Hsu Sho-er en Chang Wan-ji vertellen

Sinds tachtigers Hsu Sho-er en Chang Wan-ji uit Taiwan zich hullen in kleding die klanten in hun wasserette hebben achtergelaten, is hun Instagram-account @wantshowasyoung ontploft. Ze vertellen over hun wasserette en gelukkig (samen) oud worden.

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

Hsu Sho-er: “Tijdens een blind date, maar gek genoeg hebben we elkaar daarna een half jaar niet gezien.”

Chang Wan-ji: “Ik had bedenktijd nodig. Ik vond je meteen heel leuk, maar ik twijfelde of ik geschikt was als gezinshoofd. Zou ik wel voor haar en de rest van de familie kunnen zorgen, vroeg ik me af. Maar mijn familieleden bleven aandringen en zeggen dat ik actie moest ondernemen. Toen heb ik je, de tweede keer dat ik je zag, ten huwelijk gevraagd. Dat is nu ruim zestig jaar geleden.”

Jullie drijven al heel lang samen een wasserette in Taiwan.

Wan-ji: “Mijn familie had het niet al te breed. Toen ik nog op de basisschool zat, moest ik ijs en snoep verkopen om te zorgen dat er genoeg geld binnenkwam. Daarna wilde ik wel verder leren, maar dat zat er financieel niet in. Dus ging ik werken. Ik bracht kleding naar de wasserette voor mensen, al had ik geen idee hoe dat wassen in zijn werk ging. Toen ik veertien was, opende ik met een paar jongens zelf een wasserette. Op mijn 21e trouwde ik met Sho-er en gingen we de zaak met zijn tweeën runnen. We veranderden de naam in Want-Show, een samentrekking van onze namen. Inmiddels bestaat de wasserette meer dan zeventig jaar, kun je dat geloven? De tijd is voorbij gevlogen.”

Hoe ontstond het idee om jezelf te fotograferen in ‘vergeten kleding’?

“Sho-er: Door de jaren heen bleven er altijd veel kledingstukken achter. Zo zonde, we konden het niet over ons hart verkrijgen ze weg te gooien. Tegelijkertijd waren er veel rustige momenten in de wasserette, zeker na de komst van de pandemie. Eigenlijk was dat verkleden een idee van Reef, onze kleinzoon. Hij dacht dat het een leuke manier zou zijn om de verveling te bestrijden, om even een beetje lol te hebben samen. Hij had gelijk.”

Jullie Instagram-account @wantshowasyoung heeft fans over de hele wereld.

Wan-ji: “Echt onbegrijpelijk, we vinden onszelf oud en lelijk, haha! Maar we krijgen zo veel positieve reacties dat het voelt alsof we overal kleinkinderen hebben wonen. Ook van oudere mensen krijgen we fanmail, ze zeggen dat we hen aanmoedigen om zich niet in te houden.”

Hoe zou je jullie stijl omschrijven?

Wan-ji: “Grenzeloos, dat is onze stijl.”

Wat betekent leeftijd voor jullie?

Sho-er: “Age is just a number. Het is belangrijk om je niet oud te voelen.”

En hoe belangrijk is kleding?

Sho-er: “Het gaat niet zozeer om kleding an sich, het gaat erom dat je er blij van wordt. Als je er leuk uitziet, krijg je meer zelfvertrouwen. En zelfvertrouwen houdt je jong.”

Hoe word je zo gelukkig mogelijk oud?

Wan-ji: “Wees geen oudje dat alleen maar zit in te dommelen. Hoe meer dutjes je op een dag doet, hoe ouder je wordt.”

Wat is jullie doel?

“Gezond en gelukkig blijven.”

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

“Nieuwe ervaringen opdoen. Met alle aanmoediging die we overal vandaan ontvangen, hebben we het idee dat we positiviteit brengen in de wereld en iets bijdragen aan de maatschappij. Daar willen we mee doorgaan. Inmiddels zijn we een soort promoteam voor duurzame mode geworden, dat willen we verder uitbouwen.”

Hebben jullie nog goed advies?

“Zeker. Raad nummer één: doe regelmatig een work-out. Advies twee: negeer je leeftijd en blijf actief. En ten derde: vergeet je was niet op te halen uit de wasserette.”

Tekst Illustratie Xuan Loc Xuan