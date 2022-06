Hoe narratieve coaching je kan helpen ontdekken wat je echt wilt

Wil je eigenlijk wat anders doen? Met behulp van narratieve coaching kun je erachter komen welke overtuigingen je weerhouden van doen wat je diep in je hart wil.

Mieke Bouma is narratief coach en schreef onder andere het boek Het verhaal van je leven, waarin ze uitlegt hoe storytelling je kan helpen op je zoektocht naar een zinvol bestaan. In haar praktijk krijgt ze veel mensen die op een punt in hun leven zijn gekomen waarop ze vastlopen.

“Een narratieve coach zegt dan: ‘Ga maar eens zitten, pak je rugzak maar eens uit, wat zit er allemaal in, hoe is je leven tot nu toe verlopen?’” De narratieve blik kijkt als een scriptschrijver. “Je gaat kijken naar je leven als naar een verhaal. Welke keerpunten zitten erin, waar ben je de weg kwijtgeraakt, waar heb je hem weer gevonden, wie of wat heeft je daarbij geholpen? Als je zo kijkt naar het pad dat je hebt bewandeld, zie je vaak een rode draad. Bijvoorbeeld dat iemand altijd geneigd is zichzelf weg te cijferen, of juist het voortouw te nemen, of een slachtoffer te zijn. In die terugkerende patronen zit een sleutel.”

Wat is je talent?

Die patronen vinden hun wortels in onze jeugd, onze opvoeding, de verwachtingen die anderen van ons hadden en waar we ons naar hebben gevoegd. Er bestaat een gevaar dat we onszelf daarmee verliezen, zegt Bouma. “We voegen ons vaak naar wat anderen van ons verwachten, naar de normen en waarden die ons vroege leven in onze rugzak stopt. Ons wordt niet geleerd te kijken naar onze eigen unieke gave en de vraag te stellen: waar kan ik de wereld mee verrijken?”

Volgens haar hebben we allemaal zo’n gave, een roeping die tot ontplooiing wil komen. In narratieve coaching gaat het erom te achterhalen wat dat talent is, en of je daar weer bij kunt komen. “Je bent de scenarioschrijver van je eigen script zonder dat je je daarvan bewust bent.” Zie je dat wel in, dan besef je dat je het ook anders kunt doen. Dat klinkt bevrijdend en dat is ook precies de bedoeling volgens Bouma: “Dat je denkt: ik kan wel degelijk doen wat ik eigenlijk het liefst zou willen. Dat wat je heel lang doet, is niet automatisch dat wie je bent.”

Het kleine verhaal

Volgens Mieke Bouma is het belangrijk dat je je aandacht richt op anekdotes die een ander aspect van je identiteit benadrukken. Bouma: “Je kunt je bijvoorbeeld afvragen: wie heeft jou geholpen, wat waren keerpunten? Misschien zijn de antwoorden voor jou onbeduidend. Anders wordt het als je er bewust naar gaat kijken. Vraag je daarbij af: wat heeft me dat geleerd? Of: wat heeft dat in me wakker gemaakt? Dan zie je misschien dat er meer is dan je dacht. Of dat door een aantal gebeurtenissen in je leven een mechanisme is ontstaan waarmee je je heel erg beperkt hebt. Op het moment dat je dat inziet, kun je het loslaten. Dat is de bevrijding.”

Zelf aan de slag

Wil je je levensverhaal (her)schrijven? Mieke Bouma schreef niet alleen Het verhaal van je leven (en tal van andere boeken over storytelling en archetypen), maar ook Schrijf je levensverhaal. Hierin helpt ze je op een gerichte manier je herinneringen te ordenen en een rode draad in de schijnbare chaos te ontdekken. Meer informatie over narratieve coaching vind je op de website van Mieke Bouma.

