How To ADHD: Jessica’s video’s helpen je om ADHD te begrijpen

Met haar video’s maakt Jessica McCabe ADHD niet alleen begrijpbaar voor zichzelf, maar ook voor haar achthonderdduizend geabonneerden.

Zelf kreeg ze de stempel op haar twaalfde al, maar pas in haar twintiger jaren, toen het haar niet lukte om af te studeren, maakte ze de connectie tussen haar worstelingen en de diagnose. Vanaf dat moment besloot ze: hier wil ik meer over weten. Ze begon er onderzoek naar te doen, maar had moeite om alle informatie goed te organiseren. Een YouTube-kanaal was de oplossing. ‘Notitieboeken, nee, die raak ik kwijt,’ zegt ze in een artikel van The New York Times. ‘YouTube. YouTube kan ik niet kwijtraken.’

Bijna tweehonderd video’s over ADHD

Nu, vijf jaar later, vind je bijna tweehonderd video’s op Jessica’s kanaal. Die filmpjes hebben verschillende thema’s. Zo helpen de how-to-video’s bij het omgaan met verschillende uitdagingen als je ADHD hebt. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een rommelige omgeving? Hoe zorg je ervoor dat je minder vaak dingen kwijtraakt? En waarom is het zo moeilijk om iets te doen wat makkelijk hoort te zijn?

Ze helpt je niet alleen om zelf beter om te leren gaan met ADHD, in haar video’s behandelt ze ook thema’s als vriendschappen en relaties. Hoe maak je een date ADHD-vriendelijk, hoe kun je beter leren communiceren en waarom helpt het niet om mensen te willen pleasen?

En dan zijn er nog de ‘educatieve’ video’s waarin ze moeilijke begrippen rondom ADHD haarfijn uitlegt. Want wat is ADHD precies, en waarom is het zo moeilijk om dingen te onthouden? Hoe kom je erachter of je het hebt of niet en hoe kun je iemand helpen die het heeft? Wij vinden het een mooi initiatief.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Kinga Cichewicz/Unsplash.com