Iemand opbellen helpt (en acht minuten is al genoeg)

We schuiven ze vaak voor ons uit. Die telefoongesprekken met dierbaren. Niet omdat we geen contact willen, wel omdat we druk zijn. De oplossing: pleeg eens een belletje van acht minuten.

Journalist Jancee Dunn probeerde het uit met een vriendin die altijd druk is en schreef erover voor The New York Times. Over dat telefoongesprek schrijft Dunn: ‘Het verbaasde me hoeveel we konden bespreken in die acht minuten, zonder dat het belletje gehaast voelde. Onze connectie was kort maar echt.’ Nadat ze haar goede vriendin gesproken had, kon ze niet anders dan glimlachen. ‘Ik miste haar meer dan ik dacht.’

Dat ene telefoontje maakt blij

Een mooi idee wel, zo’n kort telefoongesprek met iemand van wie je houdt. Volgens Dr. Bob Waldinger, een professor psychiatrie aan Harvard Medical School, denken mensen die druk zijn vaak: ergens in de toekomst heb ik meer tijd en dan bel ik mijn dierbaren wel. Maar volgens Waldinger komt dat punt vaker niet dan wel en hij adviseert dan ook om nú die telefoon op te pakken en in je relaties te investeren.

Niet alleen fijn voor de mensen die je belt, maar ook voor jezelf. Volgens pscyholoog Claudia Glaser-Mussen is zo’n gesprek, hoe kort ook, emotioneel regulerend. Het verbindt om de mensen van wie je houdt even te spreken. Uit onderzoek blijkt zelfs dat een paar keer per week een telefoontje ontvangen, zorgt voor een sterke daling in depressie, eenzaamheid en angst. Fijn!

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Sebastian Mark Bron New York Times