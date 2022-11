In plaats van schaapjes tellen: 5 tips die helpen bij slapeloosheid

Genoeg slaap: er zijn tijden dat Flow’s Marije er zo op is gefocust dat het zich tegen haar gaat keren. Wat helpt wél bij slapeloosheid? Vijf tips.

Bijna iedereen slaapt weleens een nacht niet goed – maar bij mij wordt dat soms een week en een week wordt een maand (of twee). Dat komt omdat ik het in mijn hoofd steeds groter maak, waarna ik in het bekende cirkeltje beland.

De laatste keer was toen ik na mijn knieoperatie ineens maar in één houding kon liggen en me niet kon omdraaien. Terwijl ik het twee, drie en vier uur zag worden, buitelden de gedachten over elkaar heen, variërend van ‘ik wil en kan dit niet’ en ‘ik heb mijn slaap nu zo nodig voor mijn herstel’ tot ‘relax eens een beetje, dit is gewoon hoe het nu is’. Dat gepieker hielp niet, maar deze tips (met dank aan vrienden en collega’s) wel.

1. Los het niet op

Klinkt misschien gek, want je wilt natuurlijk maar één ding en dat is een goede nachtrust. Maar… hoe krampachtiger je bezig bent met een oplossing van dit ‘probleem’, hoe groter je het maakt en hoe onrustiger je vaak wordt. Een vriendin schudde me wakker (haha) door te zeggen: “Je hoeft niet te slapen! Rust is genoeg voor nu.”

2. Focus op je lichaam

In plaats van boos op jezelf te worden en in de weerstand te schieten, kun je ook een soort van samenwerken met je lichaam. Als ik weer eens in de paniekstand schoot, probeerde ik niet voort te borduren op mijn negatieven gedachten, maar te voelen. Waar zat bijvoorbeeld de boosheid dat ik niet kon liggen zoals ik wilde? Dan was het er gewoon en voelde het al wat zachter.

3. Doe een oefening

Ik heb veel gehad aan de app InsightTimer, en dan met name de yoga nidra-achtige oefeningen die gericht zijn op slaap (het is even zoeken naar een stem die jij prettig vindt). Dat in slaap vallen lukte trouwens niet altijd, maar het hielp wel om te ontspannen en me minder druk te maken. Ook een fijn idee: het gevoel dat je (gezien het aantal keer dat een oefening is afgespeeld) niet alleen bent. Wat ook veel mensen helpt, is een (niet te spannend) luisterboek luisteren.

4. Luister een saaie podcast

In de app Nothing much happens vertelt Kathryn Nicolai je kabbelende verhalen waar niet al te veel in gebeurt. Ze neemt je bijvoorbeeld mee het bos in om daar te genieten van het uitzicht. Of naar een bakkerij, waar ze alle lekkere dingen beschrijft die in de etalage liggen. Er is ook een gelijknamig boek, in het Nederlands vertaald als Tijd voor jezelf (Luitingh-Sijthoff). Andere slaapverwekkende podcasts: Bore you to sleep en Voorlezen uit het woordenboek voor mensen die niet kunnen slapen.

5. Stap uit je eigen verhaal

Trek niet te snel conclusies: ‘Ik ben dus een slechte slaper’ of: ‘Nu is de rest van deze week verpest’. Ten eerste kun je het echt aan om een periode wat minder te slapen, en ten tweede is wat op dit moment gebeurt, eigenlijk het enige wat telt – de rest kun je niet (zeker) weten.

Tekst Marije van der Haar-Peters