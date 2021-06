Inchecken bij jezelf: hoe sta ik er eigenlijk voor? #1: prioriteit

Het gesprek aangaan met jezelf is niet iets wat je snel doet. Maar het is wel heel fijn om af en toe bij jezelf te checken hoe het er nou eigenlijk voor staat. Mirjam Rosema-Verhulst gebruikt de kaarten van Check-in cards om vaker bij zichzelf in te checken dan op social media.

Ik voel me onrustig. De laatste weken, nou eigenlijk maanden, of misschien al wel een jaar, heb ik steeds het idee dat ik achter de feiten aanloop. Sinds corona gaat niets zoals gepland.

Steeds als ik het gevoel heb dat ik weer een beetje ben ingelopen met opdrachten en het huishouden, en m’n sportroutine weer te pakken heb, moet er weer een dochter in quarantaine, is de oppas, de hulp, een kind of juf ziek en in dat laatste geval doe ik het ‘lesgeven’ – of het werken – er even naast. En hoewel ik er steeds beter in word, in het meebewegen en het combineren, merk ik dat ik soms gewoon even niet meer zie wat nou prioriteit heeft.

Doelloos door social media

Op de dagen dat ik het huis ineens wel voor mij alleen heb, loop ik over van alles wat ik allemaal moet doen. Welke opdracht heeft nu voorrang? En naast werk… Boodschappen doen, even snel stofzuigen, de badkamer schrobben, wassen of… nu ik gister door thuisscholing niet kon sporten, is het misschien een idee nu even een rondje te gaan hardlopen? Of mediteren? Ook al lang niet meer gedaan. En wat is er eigenlijk überhaupt gebeurd met m’n ‘vrije middag’ en ‘even naar de markt’ nu ik alleen nog maar thuis werk?

De opties buitelen over elkaar heen en ik weet het even niet. Dus wat doe ik? Ik zit doelloos door social media te scrollen. Onbegrijpelijk.

Plannen schrappen

Tijd voor m’n stapel kaarten van Check-in cards, besluit ik. Want ‘Net zo vaak bij jezelf inchecken als op social media’ staat op de doos, en dat is blijven hangen. Van de 45 kaarten pak ik het woord ‘Prioriteit’ eruit. Ik twijfel nog even, want ‘Keuzestress’, ‘Te veel’ en ‘Altijd aanstaan’ trekken ook m’n aandacht. Ik draai de kaart om en zie staan: ‘Als je alles wilt en overal bij wilt zijn, ben je vaak nergens echt aanwezig.’ Bam. Die zit.

Ik lees rustig verder en maak, zoals gevraagd, een lijst van wat ik allemaal voor ogen heb en wat me onrustig maakt. De waslijst is lachwekkend en ik denk aan m’n man die toen we net verkering hadden altijd al zei: ‘Schrap er even vijf,’ als ik m’n plannen voor de dag opsomde. Weinig veranderd dus.

Pleaser

Bij ‘Welke overtuiging maakt dat ik te veel wil’ schrijf ik op: Ik wil alles goed doen. Om er snel van te maken: Ik wil voor iedereen alles goed doen. En deze zin voel ik diep in m’n buik. Wat kan ik toch een pleaser zijn.

Ik wil logisch genoeg m’n opdrachtgevers tevreden houden, wil dat m’n dochters niet misgrijpen als ze voetbalsokken of een judopak zoeken en vind het niet alleen voor mezelf fijn als het een beetje op orde is thuis, ik weet dat m’n man daar ook blij van wordt. Het is absoluut niet dat hij dat van mij verwacht, want zo zijn we niet getrouwd, maar ik vind het gewoon fijn als iedereen blij is.

Moet Ik Dit Nu Doen?

‘Om echt ja te kunnen zeggen, vraagt het ook om naar jouw nee te leren luisteren.’ Lees ik daarna op de kaart. Ik moet m’n blik naar binnen keren en vijf keer mezelf de vraag stellen: Moet Ik Dit Nu Doen? Met steeds de klemtoon op een ander woord. Ik concludeer dat Ik een bepaalde opdracht Nu Moet Doen. De rest kan ook morgen, of door iemand anders gedaan worden. Ik ga nú werken om die ene opdracht af te maken en daarna spring ik even op de fiets naar de markt omdat Ik daar zin in heb. Én ik blok meteen twee middagen in m’n agenda voor wat me-time.

Meteen valt er een soort rust over me heen. Ik heb het weer op een rijtje. Veel van wat ik wil kan namelijk prima als de kinderen thuis zijn, én… ik hoef het natuurlijk niet allemaal in m’n eentje te doen. Dat vergeet ik weleens.

Meer lezen

De komende weken lees je meer afleveringen van deze serie van Mirjam, en deelt ze haar inzichten die ze uit de verschillende Check-in cards haalt.

De Check-in cards vind je op hun website.

Beter voor jezelf zorgen: we geven drie boekentips.

Tekst Mirjam Rosema-Verhulst Fotografie Check-in cards