Insta-therapie bij depressie en liefdesverdriet

Voor echte therapie ga je natuurlijk naar een therapeut. Alleen voor dagelijkse reminders op het gebied van mentale gezondheid, is Instagram een prima plek. Steeds meer psychologen, coaches en andere therapeuten verspreiden hun kennis via dit medium. Deze accounts helpen met ‘insta-therapie’ op het gebied van depressies, liefdesverdriet, burn-out en meer mentale worstelingen.

The Holistic Psychologist

Dr. Nicole LePera is afgestudeerd klinisch psycholoog, geeft online therapie en bracht deze zomer een boek uit. Haar focus ligt op self healing en trauma. Op haar Instagram heeft ze ruim vier miljoen volgers met wie ze haar kennis over de onderwerpen deelt. Self healing is erop gericht om op een holistische manier je mentale gezondheid te bevorderen. En ze legt uit dat we allemaal te maken hebben met trauma in ons leven. Dit kan iets kleiners zijn zoals iets wat je ouders, leraren of vrienden wel of niet tegen je zeiden of deden. Of groter in het geval van een traumatische gebeurtenis. The Holistic Psychologist probeert haar volgers meer empowerment te geven om zelf, of deels met hulp, patronen te transformeren.

Create The Love

In Mark Groves’ eigen bewoording post hij ‘no-BS relationship advice‘. Met een kleine miljoen volgers deelt hij vragen en antwoorden over relaties en liefdesverdriet. De filmpjes en teksten die Mark deelt geven inzicht over je handelen. In de verhalen van anderen herken je ook je eigen relatiepatronen en dit kan je helpen deze te doorbreken. Uiteindelijk helpt Create The Love bij het verkrijgen van meer eigenwaarde en het creëren van het leven dat jij wenst.

Rising Woman

Ook Rising Women is geen klein account. Met 2,4 miljoen volgers deelt Sheleana Aiyana wijsheden over relaties, liefdesverdriet, astrologie en traumahealing. Sheleana noemt zichzelf een gids, om mensen meer zelfbewustzijn, connectie en authentieke liefde te laten vinden. Ook Rising Woman heeft een holistische kijk op de verbindingen tussen (voorouderlijk en maatschappelijk) trauma, onze relaties en de natuur.

Tekst Nina van Hilst Fotografie Rising Woman