Mental health day #1, Irene: “Ik was bang om gek te worden”

Deze week is het de Dag van de Mentale Gezondheid, en krijg je van ons tips en inzichten waar je echt mee aan de slag kunt. Vandaag: Flow’s creative director vertelt wat zij doet om voor haar mental health te zorgen.

Veel organisaties vragen deze week extra aandacht voor mental health. Fijn, want waarom vinden we het wél allemaal logisch om voor ons lichaam te zorgen door regelmatig te sporten, maar hebben we niet zoiets als een regelmatig ‘mental sportmomentje’?

Irene, creative director Flow: “Toen ik Flow begon – inmiddels bijna vijftien jaar geleden – had ik nog nooit nagedacht over mijn hoofd eigenlijk. Daar gebeurden allemaal rare dingen in, maar dat ik er voor moest zorgen, daar had ik gewoon niet bij stil gestaan.

Er was een burn-out op mijn dertigste, waarna er gesprekken met een psycholoog volgden en ik me bewuster werd van mijn patronen (opgedaan in mijn jeugd, ik bleek een pleaser en perfectionist, en leerde wat meer los te laten).

Bang om gek te worden

Toen de burn-out over was en ik weer ging werken was dat ook klaar voor mijn gevoel. Mentale gezondheid was nog geen woord dat ik kende, en zeker niet iets waar ik wat mee deed. Tot ik na een paar jaar merkte dat het niet zo goed met me ging. Ik kreeg opnieuw allerlei lichamelijke klachten en had het gevoel dat het in mijn hoofd steeds ‘raarder’ werd.

Hoe dat precies voelde? Letterlijk alsof ik gek werd. Mijn gedachten stopten niet meer, gingen alle kanten op. Ik kon geen rust vinden, alles leek even belangrijk en ik kon geen onderscheid meer maken tussen dringende zaken en dingen die konden wachten. Ik werd voor steeds meer dingen bang en ’s nachts had ik de meest rare dromen.

Met mindfulness leerde ik voor mijn hoofd te zorgen

Gelukkig had ik een huisarts die had gehoord van iets dat toen best nieuw was: mindfulness. Ik gaf me op voor een 8-weekse Mindfulness Based Stress Relief training en dat was het begin van een andere manier van leven. Ik leerde daar voor mijn hoofd te zorgen. Mijn gedachten minder serieus te nemen. Te accepteren dat ik niet altijd gelukkig hoefde te zijn.

Dat ik niet alles perfect hoefde te doen. Dat ik mocht falen en ploeteren, dat mindere dagen bij het leven horen en dat de lat niet zo hoog hoeft te liggen. En ik leerde wat ik kan doen als het te veel is.

Mentaal sporten

Inmiddels ben ik heel wat jaren verder en heb ik nog veel meer lessen geleerd, uit de filosofie en psychologie en uit de natuur. En nu zorg ik dus bewust voor mijn mental health. Dagelijks. Door me even af te vragen: hoe gaat het met me. Wat vaker even in te tunen bij mezelf, wat vaker te mediteren of te wandelen in de natuur.

En als ik dan merk dat het niet zo goed gaat heb ik een soort toolbox in mijn hoofd: gereedschap dat ik in kan zetten. Dan kijk ik minder nieuws, leg ik mijn telefoon vaker weg, ga ik meer de natuur in, zeg ik afspraken af, luister ik meer muziek, allemaal dingen die mij helpen en die ik zie als mentaal sporten. En wat helpt jou? Heb jij een mentale toolbox? Leuk als je het me mailt op irene.smit@dpgmedia.nl.”

Dagelijkse tips

Een fijne manier om dagelijks bij jezelf in te tunen is de 3 minute breathing space, zoals deze.

Klinkt een beetje suf, maar de wc is de ideale plek voor een rustmomentje. Doe je handen voor je ogen, focus even op je ademhaling en vraag je af: wat heb ik nu nodig?

Maak een eigen mental health toolbox: een lijstje met dingen die je kunt doen als je merkt dat het niet goed gaat daarboven. Waarvan kom je tot rust? Waarvan laad je op?

Tekst Irene Smit