Je weg vinden in deze nieuwe tijd (3): Günay Uslu vertelt

Juist het afgelopen jaar drong door dat het in de toekomst op veel fronten anders kan en moet. Vijf deskundigen aan het woord over de wereld en welke kansen we nú kunnen grijpen. Deze keer: Günay Uslu over optimistisch blijven denken.

Günay Uslu is cultuurhistoricus, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en directeur development Corendon Hotels.

Wat zijn grote veranderingen in deze tijd?

“Reizen en het ontdekken van andere culturen is altijd uiterst belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de mens. We raken geïnspireerd door andere omgevingen, het proeven van nieuwe smaken en het ruiken van andere geuren.

Ontmoetingen met vreemden zijn voeding voor de geest en een buitengewoon belangrijke basis voor geluk, verbinding en kunnen reflecteren op ons eigen bestaan. Met deze crisis is het reizen en het ontdekken van andere culturen weggevallen, en daarmee ook iets van geluk, vreugde en flexibiliteit.”

Hoe kunnen we hiermee omgaan?

“Het is essentieel om optimistisch te blijven, ook als de dingen totaal anders lopen dan je had gedacht. Voor mij is het mijn tweede natuur. De cultuur- en de hotel- en reisbranche zijn hard getroffen, maar ik blijf in oplossingen denken. Het Chinese teken voor crisis betekent zowel ‘bedreiging’ als ‘kansen’. Dat vind ik een mooie uitnodiging voor hoe je deze onzekere tijd kunt bekijken.

Als er bijvoorbeeld beslissingen worden genomen waar ik het niet mee eens ben, probeer ik er toch een draai aan te geven. Dat leidt tot zo veel vernieuwende ideeën en creativiteit, die anders wellicht nooit waren opgekomen. En doordat er steeds zo veel verandert, moet ik meer dan ooit op mijn intuïtie afgaan, in plaats van alles met mijn ratio beredeneren.”

Welke waardevolle les leerde u het afgelopen jaar?

“Deze crisis is universeel. Ze raakt iedereen – niet alleen in Nederland of in West-Europa, maar in de hele wereld. Iedereen is met hetzelfde bezig. Dat werkt verbindend: in al onze kwetsbaarheid ontstaat er een soort openheid die er eerder niet was.

De contacten zijn dieper. Je mist elkaar, en het sociale leven zoals het er eerder was. Het afgelopen jaar heeft me al het mooie in mijn leven, dat wat je altijd zo gewoon vond, extra doen waarderen. Van knuffelen met mensen die je liefhebt tot het maken van een mooie reis: ik neem dat nu minder voor lief.”

Interview Hedwig Wiebes Fotografie Daniel Mingook Kim/Unsplash.com