Je weg vinden in deze nieuwe tijd (4): Juriaan Galavazi vertelt

Juist het afgelopen jaar drong door dat het in de toekomst op veel fronten anders kan en moet. Vijf deskundigen aan het woord over de wereld en welke kansen we nú kunnen grijpen. Deze keer: Juriaan Galavazi over verandering omarmen.

Juriaan Galavazi is huisarts, coach en auteur van Van klacht naar kans – Verbeter je leven door naar je lijf te luisteren.

Wat zijn grote veranderingen in deze tijd?

“Er komen veel mensen bij me die het gevoel hebben dat ze de controle kwijt zijn. Of ze zien weinig anders dan beperkingen, wat niet meer kan of mag. Feit is dat we in ons leven nu eenmaal te maken hebben met veel veranderende omstandigheden. Confronterend is dat wel. Bovendien: pijlers als vrijheid en vertrouwen zijn erg belangrijk voor een goede mentale en fysieke gezondheid. Net als plezier maken en voldoening halen uit wat je doet. Maar daaraan werd stuk voor stuk geknabbeld het afgelopen jaar.”

Hoe kunnen we hiermee omgaan?

“Wat nu belangrijk is, is te leren aanvaarden dat je op bepaalde zaken nu eenmaal geen invloed hebt. Juist door die onzekerheid te omarmen en te accepteren dat je dingen spannend vindt, zul je merken dat je meer vertrouwen voelt.

Neem eens de waarden onder de loep die voor jou belangrijk zijn en misschien onder druk zijn komen te staan, en vraag je daarbij af: wat kun je nú doen – gegeven de omstandigheden – om iets dichter bij het realiseren van je verlangen te komen? Hoeveel van je levensgeluk haal je uit zaken die buiten jezelf liggen? Als zekerheden wegvallen, kun je dan nog steeds zorgen dat je je gezond, plezierig en vol vertrouwen voelt?

Natuurlijk mag je balen. Ik ben een groot voorstander van het toelaten van verdriet en boosheid, maar realiseer je wel dat je elk moment opnieuw de keuze hebt en steeds kunt bijsturen. Je geluk niet afhankelijk maken van externe zaken geeft je zo veel vrijheid.”

Welke waardevolle les leerde u het afgelopen jaar?

“Ik heb geleerd nog sneller te aanvaarden wat niet meer kan en te kijken wat er dan wél mogelijk is. Onze uitverkochte theatertour werd gecanceld. Heel jammer, maar ik kon snel omschakelen naar: oké, als dit het is, wat kunnen we dan op dit moment doen om onze missie en doelen te realiseren?

Daardoor komen er nu nieuwe dingen op mijn pad die ik anders misschien wel nooit had meegemaakt. In plaats van te focussen op wat misgaat en continu met de vinger te wijzen, probeer ik te leven vanuit eigen verantwoordelijkheid en diep vertrouwen.”

Interview Hedwig Wiebes Fotografie Paula Morytko