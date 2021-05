Kiezen voor jezelf: Bodil reist in haar eentje

In de drukte van alledag schiet het er nogal eens bij in om voor jezelf te kiezen. Hoe kun je dan toch goed voor jezelf zorgen? Scenarioschrijver Bodil Matheeuwsen gaat geregeld alleen op reis.

Hoe kies je voor jezelf?

“Schrijven is best intensief. Soms maak ik dagen waarbij ik tot in de ochtend doorwerk. Elke keer beloof ik mezelf dat ik het beter ga regelen, maar ik ben daar niet zo goed in. In een stad waar ik niemand ken, lukt dat me beter. Daarom ga ik nu af en toe alleen weg om inspiratie op te doen en te focussen op mijn werk. De dagen zien er anders uit dan thuis: ik rust meer uit, schrijft geconcentreerd en makkelijk en luister beter naar mezelf. De eerste keer dat ik het deed, ging ik naar New York om daar op een huis te passen.”

Waarom lukt het je dan wel om rust te vinden?

“Waarschijnlijk omdat ik zo meer afstand kan nemen van de ratrace. Ik vind nee zeggen best moeilijk en ben altijd bereikbaar – behalve als ik op reis ben. Voordat ik ging samenwonen in Haarlem, woonde ik in Amsterdam en daar voelde het heel gek om een avond niets te doen. Nu leer ik dat ik het juist nodig heb om af en toe niets te plannen. De laatste keer dat ik alleen wegging, was naar Berlijn. Dat was heerlijk, een moment van verstilling.”

Wat levert het je op om dit te doen?

“Ik knap er echt van op en voel me minder geleefd. Het werkt nog even door als ik terugkom. Ik let beter op mezelf en kan er daarna ook weer zijn voor anderen. Thuis probeer ik óók na te denken over hoe ik me voel, maar het lukt me minder goed. Ik nee dan toch niet de ruimte om lekker te wandelen of een uur yoga te doen. Ik vind het lastig om mezelf dat te gunnen. Maar door die reizen word ik er beter in, want dan kan ik naar binnen keren en mag ik me op mezelf richten. Ik merk dat ik daar ontzettend veel uit haal.”

