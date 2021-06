Kiezen voor jezelf: Sanderine maakt muziek

In de drukte van alledag schiet het er nogal eens bij in om voor jezelf te kiezen. Hoe kun je dan toch goed voor jezelf zorgen? Duurzaam ondernemer Sanderine van Odijk krijgt energie van muziek maken.

Hoe kies je voor jezelf?

“Ik speel klarinet in de band Bieslook Karavaan. We spelen wereldmuziek en gipsy jazz. Doorgaans repeteren we eens per twee of drie weken ’s avonds in Amsterdam. Het gebeurt wel dat ik dan op een woensdag- of donderdagnacht pas om half één in mijn bed lig en de volgende ochtend weer vroeg op moet. Maar muziek is heel belangrijk voor me, dus het is de moeite dubbel en dwars waard.”

Wat levert het je op?

“Van muziek maken word ik intens gelukkig. Ik voel me vrij en jeugdig, het geeft me het gevoel van vrijheid alsof ik nog achttien ben. Laatst kon ik door een blessure even niet spelen. Dat vond ik echt erg. Het is zo’n essentieel onderdeel van mijn leven. Als ik speel, kom ik in een bepaalde flow. Al mijn zintuigen staan dan open. Iedereen in de band straalt ook helemaal als we samen spelen.

De muziek zelf vind ik mooi, ik raak ervan in vervoering. We eten en drinken altijd samen en maken van alles mee. We zijn met z’n zevenen en spelen op feestjes, huwelijken of gewoon op straat. Soms gaan we een weekend weg om nieuw repertoire in te studeren. Het geeft me bakken energie.”

Is het lastig om tijd vrij te maken?

“Het is een vrij tijdrovende hobby. Ik moet er moeite voor doen en dingen voor laten. Als we een optreden hebben, moeten we veel repeteren. Ik heb twee jonge kinderen, dus het heeft impact op ons leven. Mijn vriend ziet hoe belangrijk dit voor me is, dus hij snapt dat ik dit wil doen.”

Meer lezen?

Samenstelling Jeannette Jonker Fotografie Te Nguyen/Unsplash.com