Kijktip: In dit filmpje van BBC wordt introvertie uitgelegd

Introvert zijn, wat houdt dat eigenlijk in? En als je het bent, hoe leer je dan om het als kracht te zien? In dit filmpje van BBC wordt introversie fijn uitgelegd.

‘Our quiet approach to life, our need for solitary time isn’t a flaw, it’s a gift.’ Zo begint het filmpje gemaakt door animator Sofja Umarik, die zelf ook introvert is. In haar video laat ze zien hoe je het als een kracht kunt zien in een wereld waarin de extraverten vaak de boventoon voeren.

Want volgens Umarik is het niet altijd makkelijk om je te realiseren dat je als introvert ook heel waardevol bent. ‘Dat komt omdat in onze wereld de extraverten beloond worden, en luid zijn wordt vaak beschouwd als zelfverzekerd en blij zijn,’ zegt Umarik.

We zijn niet verlegen of antisociaal

In haar video vertelt ze ook dat ze vroeger, toen ze nog kind was, vaak leefde op de achtergrond. ‘Introverte mensen worden vaak beschouwd als verlegen of antisociaal, maar dat is helemaal niet waar. Met de juiste mensen kunnen ook wij genieten van een sociaal evenement. Maar waar een extravert daarvan oplaadt, kost het de introvert energie. Die moet na zo’n evenement weer opladen in stilte.’

Vind je het moeilijk om om te gaan met je introversie? Umarik geeft aan het einde van haar video ook nog tips om op te laden in een lawaaiige wereld. Zo creëert ze in het openbaar vervoer haar eigen bubbel door naar muziek te luisteren en gaat ze in de pauze lunchen op een stille plek in de natuur, in plaats van op kantoor. Benieuwd naar het filmpje? Je kunt het hieronder bekijken.

Tekst Bente van de Wouw Foto BBC Ideas