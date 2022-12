Haengbog: 5x Koreaans geluk in je leven

In Denemarken hebben ze hygge, in Zweden lagom, de Japanners gaan op zoek naar hun ikigai en in Nederland verstaan we de kunst van het niksen. Ook in Zuid-Korea herkennen ze de zoektocht naar een gelukkig leven en recent verscheen er een boek over: Haengbog. Vijf inzichten.

1. Zoek de natuur op

Koreanen voelen zich nauw verbonden met de natuur. Het traditionele Koreaanse huis, de hanok, had altijd grote ramen om buiten naar binnen te halen. Koreanen trekken graag samen met familie de bergen in om te gaan wandelen, zo kunnen ze samen zijn en tegelijkertijd bijkomen van drukke werk- en schoolweken. Nou hoef je niet meteen een meerdaagse trektocht te gaan maken – een wandeling door het bos of zelfs een rondje door de buurt is ook fijn voor je hoofd.

Tip: richt je steeds op één zintuig: wat hoor je, wat zie je, wat voel je (bijvoorbeeld mos op een boom)? Soms valt je oog dan ineens op iets nieuws in je vertrouwde omgeving.

2. Geef je brein wat rust

Ongeveer een kwart van de Koreanen ziet zichzelf als boeddhist, en door het hele land zijn zo’n 20.000 tempels te vinden (waarvan 900 traditioneel). Bezoekers zijn er welkom, en bij zo’n vijftig tempels kun je een dag tot een week verblijven (kijk voor meer informatie op Eng.templestay.com). Je draait dan mee met het tempelleven en neemt onder andere deel aan zenmeditaties, theeceremonies en de 108 diepe buigingen die in de ochtend worden gedaan.

Kleiner beginnen? Je kunt thuis ook je geest tot rust brengen door rustig te gaan zitten en je te concentreren op het ritme van je ademhaling. Komen er gevoelens en gedachten op? Ga er zo min mogelijk op in en ga weer terug naar je adem. Meditatie kan onder meer stress verminderen, je concentratie verbeteren, je creativiteit vergroten én je helpen minder te piekeren en situaties te aanvaarden zoals ze zijn.

3. Stuur vriendelijke gedachten de wereld in

Als je een wens of vriendelijke gedachte de wereld in stuurt, voel je je meer verbonden met de rest van de wereld. Je schept dan ruimte voor een mildere houding naar anderen én jezelf. Maak hier bijvoorbeeld een dagelijks ritueel van waarbij jij een kaarsje aansteekt.

4. Eet goed en drink thee

De levensverwachting in Korea is voor vrouwen 90 en voor mannen 84 jaar – de hoogste van alle landen ter wereld. Het geheim? Om te beginnen goed eten, dat je altijd deelt met anderen. Een traditionele Koreaanse maaltijd bestaat uit meerdere kleine gangen met schaaltjes die steeds worden bijgevuld. Iedereen eet van alles wat en deelt met elkaar. Niemand laadt te veel op zijn bord: Koreanen eten rustig en kleine beetjes tegelijk, wat de spijsvertering bevordert. De afsluiter van de maaltijd is een heerlijke soep. Een bekend Koreaans gerecht is kimchi: gezouten en fermenteerde groente zoals kool, rammenas en komkommer. Ook geliefd is ginseng, een wortel die rauw wordt gegeten en in poeder en thee wordt verwerkt.

Theedrinken maakt ook belangrijk deel uit van het dagelijks leven in Korea. Bijvoorbeeld om de dag te beginnen of af te sluiten, maar ook vóór een meditatie of rustmoment. Populaire soorten zijn pruimenthee na het eten en de zoetige jujube thee. In traditionele theehuizen wordt vaak dennenthee (sollip-cha) geschonken, met een lekker frisse citrussmaak. Er zit veel vitamine C en A in en zou helpen tegen keelpijn.

5. Neem een hond

Een hond dwingt je niet alleen om elke dag te wandelen en naar buiten te gaan, maar ook om afstand te nemen van je problemen als je met hem aan het spelen bent. De Koreanen zien dit als een geschenk, net als de onvoorwaardelijke liefde die een hond je geeft – en jij geeft hetzelfde terug.

Tekst Marije van der Haar-Peeters Fotografie Ji Seongkwang/Unsplash.com