De zin van het leven, zijn we daar meer over gaan nadenken?

Het afgelopen anderhalf jaar deden veel mensen noodgedwongen een stapje terug. Minder prikkels, weinig sociale activiteiten, meer thuis of alleen zijn. Dat gaf veel mensen de ruimte voor een moment van zelfreflectie.

Zin van het leven

Waar doe ik het allemaal voor? Leef ik wel gezond? Wie zijn mijn vrienden? Het zijn vragen waar Nederlanders vorig jaar aanzienlijk meer over nadachten dan ervoor, zo blijkt uit een nationaal onderzoek dat de kerkelijke organisatie Alpha Nederland liet uitvoeren in de zomer van 2020.

Gezondheid en vriendschap

Een derde van de ondervraagde Nederlanders, zowel christenen als anders­gelovigen en niet-religieuzen, gaf aan nu meer bezig te zijn met de zin van het leven. Driekwart van de ondervraagden was meer bezig met gezondheid en 43% dacht meer na over vriendschappen.

Moment van zelfreflectie

Reflectiemomenten kunnen schaarser worden, nu alles weer op gang komt. Toch kan een beetje tijd voor zo’n moment mooie inzichten opleveren. Moeilijk hoeft het niet te zijn, zo schreven we al eerder over 3 manieren voor zelfreflectie. Want de wereld gaat open en dat is fijn. Maar een beetje bewust in het leven blijven staan kan ook waardevol zijn.

Meer lezen?

Tekst Jocelyn de Kwant Fotografie Long Truong/Unsplash.com