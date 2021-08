“Lief lijf,” – schrijf eens een brief aan je lichaam

Heb jij wel eens moeite met in je lijf zijn? Nu denk je misschien; “maar ik ben toch altijd ín mijn lichaam?” Dat is natuurlijk waar, maar hoe vaak ben je je ervan bewust? Check jij wel eens in met je lichaam? Voor sommige mensen werkt het heel goed om een yogales te volgen of een wandeling in het bos te maken – wat natuurlijk beide heel fijne manieren zijn om contact te maken met je lichaam, – maar het kán ook vanaf de bank. Namelijk door een brief te schrijven die je aan je lichaam richt.

Misschien voelt het een beetje raar; praten met je lichaam en je lichaam dus eigenlijk aanspreken alsof het een persoonlijkheid heeft. Bedenk je dan dat je deze brief aan helemaal niemand hoeft te laten lezen. Het is alleen voor jou bedoeld en niemand hoeft er iets van te vinden.

Maar… waar moet ik het dan over hebben, met mijn lijf?

Je zou je lichaam eerst wat vragen kunnen stellen. Een paar voorbeeldvragen zijn:

– Wat waren de lastige en de mooie momenten, de afgelopen tijd?

– Is er iets dat je me hebt proberen te vertellen de afgelopen maanden?

– Wat zou je de komende tijd nodig hebben? Welke speciale zorg en aandacht kan ik je geven?

Vervolgens heb je vast wat complimenten voor je lichaam. Die zouden kunnen gaan over hoe sterk of veerkrachtig je lichaam is, hoeveel energie het heeft of hoe het straalt. Hoe goed je lichaam je kleren draagt of hoe prettig je lichaam voelde tijdens intieme momenten met andere lichamen.

Tot slot kun je wat afspraken maken met je lichaam. Dit gaat niet over afvallen, ontzettend gespierd worden of trainen voor een marathon. Het kunnen kleine doelen zijn, zoals; laten we er samen voor gaan zorgen dat we beter gaan slapen/ regelmatiger bewegen/ naar buiten gaan/ vaker bij elkaar inchecken. Maak er geen harde eisen van en stel er ook geen deadlines aan; blijf mild en realistisch.

Je hoeft de brief niet te bewaren, als je dat ongemakkelijk vindt. Zelf heb ik ervaren dat het heel interessant kan zijn om oude brieven aan mijn lichaam later nog eens terug te lezen. Soms verbaas ik me over hoeveel er veranderd is en vaak denk ik: ‘wat ben ik hard voor mijn lijf.’ Dat zijn mooie reminders om weer met een mildere blik naar mijn lichaam te kijken.

