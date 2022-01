‘Lieve toekomstige ik,’ – schrijf een brief aan jezelf

Aan het begin van een nieuw jaar kan het fijn zijn om terug te kijken op de afgelopen twaalf maanden. Of misschien wil je juist vooruitblikken en je wat dingen voornemen. Een brief aan jezelf is een mooie vorm om dit soort gedachten te documenteren.

Op welke successen was je trots dit jaar? Wat zijn de (kleine) momenten die je niet wilt vergeten? Heb je spijt van iets of zou je iets graag opnieuw willen doen? Welke lessen heb je geleerd en welke neem je mee naar het nieuwe jaar? Wie waren de mensen die het dichtst bij je stonden? Zijn er afspraken die je met jezelf wilt maken voor de komende tijd? Zijn er nieuwe vaardigheden die je jezelf wilt aanleren?

Alleen voor jou

Dit zijn zomaar wat voorbeelden van waarover je zou kunnen schrijven in een brief aan jezelf. Het fijne is; de brief is alleen voor jou bedoeld. In principe, tenzij jij dat wilt, gaat niemand anders het lezen. Je kunt dus ongestoord je hart luchten, klagen, mopperen, dromen en wensen. Je hoeft je nergens voor te schamen, het zijn jouw gedachten en die blijven veilig bij jou.

Over een jaar

Via de website FutureMe.org kun je een brief aan jezelf schrijven en hem naar je mailbox laten sturen over een jaar, drie jaar of vijf jaar. Dat gaat dus automatisch en is een makkelijke handeling. Wellicht vind je het betekenisvoller om te kiezen voor een handgeschreven brief. In dat geval zou je de brief in een alvast gefrankeerde enveloppe aan een vriend of vriendin kunnen geven. Je vraagt hem of haar dan om je de brief over een jaar op te sturen.

Ben je bang dat je brief vergeten zal worden? Berg de brief dan op een plek in huis op die je niet zult vergeten. Maak nu alvast een notitie in je agenda voor over een jaar: ‘brief aan mezelf openen’. Misschien schrijf je er de plek bij waar je de brief hebt verstopt, voor de zekerheid.

Groei en ontwikkeling

Het mooie is dat je nooit weet wie je over een jaar weer bent. Ja, natuurlijk, in de kern van de zaak blijven we gewoon dezelfde personen, maar in een jaar kan er een hoop gebeuren. Misschien leer je nieuwe dingen of ga je anders naar het leven kijken. Het zou zomaar eens kunnen dat de dingen waar je nu heel erg mee zit volgend jaar onbelangrijk blijken te zijn; of andersom. Dat zijn mooie ontwikkelingen die in de vorm van zo’n brief aan jezelf heel duidelijk zichtbaar worden.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Kelly Sikkeman/Unsplash.com