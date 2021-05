Een (maandelijkse) massage: ‘Het lijkt een soort reset voor mijn lijf’

In deze serie vertellen mensen hoe ze voor zichzelf kiezen. Marion Weij is huiskamermedewerker in een verpleeghuis voor mensen met dementie. Dankzij haar maandelijkse massage kan ze zich op haar vrije dagen echt ontspannen.

Hoe kies je voor jezelf?

“Ik let goed op mijn rust, zeker in vergelijking met tien jaar geleden. Eerder was ik vaak druk in mijn hoofd en vond ik het moeilijk om rustig op de bank te blijven zitten. Nu lukt dat steeds beter – ik heb ontdekt dat het goed werkt om erbij te haken. Ik ga ook regelmatig naar de sauna en ik laat me elke maand masseren.”

Waarom heb je dat nodig?

“Thuis ben ik redelijk ontspannen, maar op mijn werk raak ik soms gefrustreerd over hoe bepaalde dingen gaan. Ik werk met mensen met dementie en probeer altijd veel aandacht te hebben voor de bewoners. Ik masseer hun handen of ik ga even bij ze zitten om een peertje voor ze te schillen. Als we gaan eten, dek ik de tafel en schep ik voor ze op. Ze eten dan meer dan wanneer je gewoon een bord voor hun neus zet.

Door de tijd en energie die ik in mijn werk stop, krijg ik een goede band met de bewoners. Tegelijkertijd weet ik ook dat ik daarin soms te ver ga. Op mijn vrije dagen moet ik daarom echt ontladen en ontspannen.”

Hoe voel je je na zo’n massage?

“Het lijkt een soort reset. Mijn lijf zegt na afloop nog net geen dank je wel. Tijdens die massage lijkt het alsof er een laag stress of spanning van me af wordt gepeld. Jarenlang had ik een vast adres en dat was heerlijk, maar ik was eigenlijk altijd aan het praten. Nu ga ik naar iemand toe die ik via via ken en dat is zo ontspannen. Ze masseert mijn borstgedeelte met een geurkaars, en alleen al van die geur ontspan ik helemaal.”

Vind je het lastig om dit voor jezelf te regelen?

“Vroeger vond ik het moeilijker om mezelf zoiets te gunnen. Nu ik ouder word, gaat het beter. Ik geef veel van mezelf op mijn werk en ik heb ontdekt dat het belangrijk is om af en toe aan jezelf te denken. Ik merk ook dat dit me veel oplevert, want het brengt rust.”

Fotografie NordWood Themes/Unsplash.com