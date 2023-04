Meer rust en je grenzen bewaken: 8 voordelen van ochtendyoga

Niet alleen voor je fysieke gestel is yoga fijn, ook op je mentale gezondheid kan het een positieve invloed hebben. Teuni Verhagen is yogadocent bij Early Bird Yoga en vertelt in deze serie meer over de effecten van ’s ochtends dat matje uitrollen. Deze keer: wat zijn dan precies die voordelen?

Dat ik graag aan yoga in de ochtend doe, is niet voor niets. Ochtendyoga geeft je een ochtendroutine die niet alleen op het moment zelf fijn is, maar nog lang daarna doorwerkt.

De mat op: dit brengt het je

Het geeft focus aan je dag

En nee, hier bedoel ik niet mee dat je als een razende al je to do’s afwerkt. Maar doordat je van yoga meer focus en concentratie krijgt, is er minder ruimte voor piekeren, angst en afleidende gedachten. Bovendien is het een fijne manier om je lichaam wakker te maken. Gezondere gewoontes

Als we starten met yoga, zijn we geneigd om beter voor onszelf te zorgen: we ontbijten gezonder, nemen de tijd en drinken minder koffie. Win-win, dus. Meer rust

Hoe je je ochtend start, heeft vaak invloed op de rest van je dag. Begin je je ochtend met haast, gemopper en stress? Grote kans dat de rest van je dag er ook zo uitziet. Begin je je dag met aandacht en rust, dan zul je dit ook mee je dag innemen. APK

Je auto breng je jaarlijks naar de garage. Eigenlijk zou je yoga kunnen zien als de garage voor je lichaam: je pleegt onderhoud en doet een kleine APK aan je lichaam. Yoga is namelijk de smeerolie voor je gewrichten en pezen. Wat heb ik nodig?

Met yoga leer je spanning herkennen in je lijf. Meestal ligt er achter die spanning stress, angst of verdriet verscholen. Je meer bewust worden van deze signalen, betekent ook dat je er beter naar kunt handelen: waar heb jij nu écht behoefte aan? Stevig

De houdingen die je tijdens een yogales aanneemt, zorgen voor sterke spieren en geven je lichaam vorm en kracht. Dat die kracht je ook letterlijk steviger in je schoenen laat staan, is dus niet zo gek. De berghouding heeft dit effect zelfs al direct: jij staat zo stevig als een… Je snapt hem wel. Dankbaarheid

Met yoga oefen je telkens weer om in het hier en nu te zijn. Niet dat dit altijd hoeft te lukken, maar het helpt je om vaker van het moment te genieten. Daardoor creëer je ook meer dankbaarheid voor het moment. Grenzen bewaken

Tijdens een yogales kom je soms allerlei gevoelens tegen. Je bent moe, pusht jezelf net iets te ver of een houding doet pijn in je rug. Je hebt hierin altijd weer een keuze: ga je door of kies je wat op dat moment bij jou past? Dit leren aanvoelen betekent ook dat je buiten de yogales beter op je grenzen kunt letten: daag je jezelf uit, ga je over grenzen heen of kies je ervoor om mild te zijn voor jezelf?

Tekst Teuni Verhagen Tekstbewerking Ruby Wijdenbosch Fotografie Early Bird Yoga

Gepubliceerd op 8 april 2023