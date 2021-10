Zo word je mentaal sterker: 6x tips

Sporten en gezond eten doe je als je goed voor je fysieke gesteldheid wilt zorgen. Maar hoe trainen we om mentaal sterker te worden? Journalist Karine Hoenderdos zocht het uit voor Flow 8 en geeft hier een aantal tips.

Soms zit het even tegen en dan is het best fijn om te weten dat je op zo’n moment veerkrachtig genoeg bent om hiermee om te gaan. Gelukkig zijn er verschillende ‘work-outs’ die je kunt uitproberen; manieren waarop je je hoofd misschien iets meer van die veerkracht kan bieden.

6 tips om mentaal sterker te worden

Onderzoek je gevoelens en durf ze toe te laten. Bespreek het met vrienden of collega’s als je niet lekker in je vel zit. Ga vaak de natuur in, geniet van kunst en muziek, doe aan yoga of ga niksen. Schrijf: een (dankbaarheids)dagboek, morning pages of brieven aan jezelf. Doe wat ademhalings­oefeningen of probeer een meditatie. Ga een cursus mindfulness doen.

Tekst Karine Hoenderdos Fotografie John Mark Arnold/Unsplash.com