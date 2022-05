Mental Health Week: doe gratis mee met de mindfulness oefeningen van Open Up

Het is deze week Mental Health Week in Europa. Om daar aandacht aan te besteden, maakte de website Open Up begeleide mindfulness oefeningen die je iedere ochtend gratis kunt volgen.

De oefeningen duren maar vijf minuten en zijn ideaal om je ochtend mee te beginnen. Ze zijn speciaal gemaakt door de psychologen die werkzaam zijn bij Open Up, een organisatie die professionele hulp toegankelijk wil maken voor iedereen. De eerste oefening van deze week is de ‘Mindful check-in’, en je kunt hem volgen via de website, YouTube of Instagram. Tijdens deze oefening word je je bewust van gedachten en gevoelens en check je bij jezelf in om te kijken hoe je je voelt.

Waarom mindfulness oefeningen?

Volgens Open Up zijn mensen die regelmatig mindfulness beoefenen, meer buigzaam als het aankomt op veranderen, hebben ze een beter geheugen en kunnen ze makkelijker omgaan met turbulente emoties. Een goede investering dus, al kost het wel tijd en geduld om het onder de knie te krijgen.

Tekst Bente van de Wouw Bron Open Up Fotografie Callum Shaw/Unsplash.com