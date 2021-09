Oefening: leren kijken met een frisse blik

Wat zou het fijn zijn als we af en toe, net als een kind, met een frisse blik zouden kunnen kijken – zonder er een etiket op te plakken of een oordeel te vellen. Deze oefening kan je hierbij helpen.

Ga in een ontspannen en comfortabele houding zitten of liggen en doe je ogen dicht. Beeld je in dat je vanaf je geboorte al blind bent. Je hebt nog nooit kleuren gezien en je kunt je er ook helemaal niets bij voorstellen. Houd deze gedachten minimaal vijf minuten vol. Het is niet erg als je gedachten afdwalen, leid ze dan gewoon weer rustig terug naar de oefening. Open na vijf minuten je ogen en bekijk alles alsof je het voor het eerst ziet. Geniet van alle kleuren en vormen voor je. Je brein zal waarschijnlijk alles meteen willen benoemen. Leid dan je aandacht terug naar je bewustzijn en focus je alleen op de vele kleuren, de lichtval, schaduwen en vormen. Beginnen je dingen op te vallen waar je eerst nooit naar keek of bij stilstond? Dat is een goed teken: je bent nu met een frisse blik aan het kijken. Ga met deze frisse blik verder met je dagelijkse bezigheden en probeer je bij alles in te beelden alsof het de eerste keer is dat je het ziet of ervaart.

Deze oefening kan helpen als je voor je gevoel vastzit in je eigen gedachten. Of als je een oplossing zoekt voor een probleem of graag je creativiteit wilt ontwikkelen.

Deze oefening komt uit het boekje De kleine mindfulness voor dummies.

Fotografie Timothy Meinberg/Unsplash.com