wat is er nodig om gelukkig te zijn?

Twee op de drie mensen zijn gelukkig, blijkt uit onderzoek van Ipsos. En Nederlanders scoren zelfs erg hoog op deze gelukstest. Maar wat is er eigenlijk nodig om gelukkig te zijn?

Ook al kunnen we meesters zijn in klagen, wij Nederlanders blijken gelukkig te zijn. Ipsos voerde onderzoek uit naar geluk in 30 landen en samen met Australiërs zijn wij de gelukkigste mensen. 86% van de Nederlanders geeft aan ‘heel gelukkig’ of ‘best wel happy’ te zijn.

Uit het onderzoek onder alle landen blijkt dat gemiddeld twee op de drie mensen gelukkig zijn. Dat is hoger dan, misschien logisch, tijdens coronatijd. Maar ook zijn er meer mensen happy dan voordat de pandemie begon. Hoe dat kan is niet onderzocht, maar wel zijn dit volgens Ipsos de belangrijkste geluksfactoren:

De top 8 blijmakers

Een goede fysieke en mentale gezondheid Familie Een doel of betekenisvol leven Fijne leefomstandigheden Veiligheid en controle In de natuur zijn Een betekenisvolle baan Geld

Naast deze top zijn we andere geluksfactoren nog belangrijker gaan vinden de afgelopen jaren. Zowel vergeven worden als iemand anders vergeven is van belang om vrolijk door het leven te gaan. En ook het vinden van een partner en tijd spenderen op sociale media vinden mensen belangrijk, blijkt uit het onderzoek.

Misschien heb je niet direct invloed op (al) deze blijmakers. Maar wie weet kan inzicht in jouw geluksfactoren je een duwtje in de juiste richting van een gelukkig leven geven. Al is het maar een beetje.

Bron Ipsos Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Priscilla du Preez