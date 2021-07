Miracle morning met Rachel (3): in het water óf een boek duiken

Rachel vindt zichzelf echt een avondmens en vroeg opstaan is niet haar favoriete bezigheid. Maar kan die ochtend veranderen naar een miracle morning? En wat levert het haar op? Ze probeert het uit. Deze week: een duik nemen in het water of een boek.

Nu de zomer is begonnen en de temperatuur zo nu en dan boven de 25 graden uitkomt, voelt het gemakkelijker om ’s ochtends iets te gaan doen. Misschien komt het doordat je soms je bed uitzweet of omdat je simpelweg energie krijgt van het zonnetje.

Daarom besloot ik iets te doen wat ik heel lang op de planning had staan: ’s ochtends richting een waterplas om daar een duik te nemen. Laten we eerlijk zijn, je bent wel een beetje een diehard als je dat voor het eerst probeert in hartje winter. Dus besloot ik het te doen tijdens een benauwde dag waar het kwik richting de 30 graden steeg.

Misschien een andere ervaring, maar hé: ik deed het wel. Ik sprong rond kwart voor acht op de fiets met mijn badpak aan en stopte een handdoek in de tas. Jurk en slippers uit en het water in. En ik moet zeggen, ik vond het heerlijk. Wie weet zelfs nog eens voor herhaling vatbaar.

Lezen met Marije

Flow’s coördinerend eindredacteur Marije van der Haar-Peters was echt een avondmens. Tot ze een verhaal las over een miracle morningin Flow. Ze besloot samen met haar man het roer om te gooien en leest nu elke ochtend in een boek voordat ze met haar dag begint.

Je schreef dat je echt een avondmens was, hoe is dat veranderd?

“In 2017 nam ik deel aan een leesretraite en merkte ik weer hoe belangrijk lezen voor me is. Daarom besloot ik het een nog belangrijkere plek in mijn leven te gaan geven, en de ochtend leek me daar een heel geschikt moment voor. Niemand stoort je en je hoofd is nog lekker fris.

Kort daarvoor hadden we in Flow een verhaal van journalist Jocelyn de Kwant waarin ze The miracle morning uitprobeerde. Ik was enthousiast en liet het aan mijn man Thijs zien, die daarna meteen het boek van Hal Elrod is gaan lezen. Zo besloten we samen om eerder op te gaan staan. En dat doen we nu – een beetje tot onze eigen verbazing – nog steeds.”

Hoe ziet je ochtendroutine eruit?

“Doordeweeks gaat onze wekker om zes uur. Als ik niet naar de redactie in Hoofddorp ga, sta ik rustig op, spring onder de douche en doe wat klusjes en maak koffie en ontbijt. Daarna settel ik me in een fijne stoel – op dit moment meestal buiten – en lees meestal zo’n anderhalf uur achter elkaar. Ik zet dan een timer, zodat ik niet de hele tijd op mijn horloge hoef te kijken. Mijn telefoon pak ik er bewust niet bij, dan komt er weinig van lezen.

Soms wandel ik daarna een stukje of doe ik wat oefeningen: ik heb een paar maanden elke ochtend online een halfuur met een groepje gemediteerd en een tijdje terug deed ik mee aan Mindful Mei, met elke dag een praktische korte oefening. Mijn man heeft zijn eigen ritueel: hij wandelt vaak in het bos, gaat sporten, mediteren of werken in de tuin. Vaak lezen we ook een kwartiertje samen. In het weekend staan we om zeven uur op en zijn we losser, soms vinden we het bijvoorbeeld fijn om nog wat in bed te blijven lezen.”

Wat brengt het vroege opstaan jou?

“Heel veel. Allereerst natuurlijk de boeken, de verhalen, de letters. Als ik ’s morgens een boek lees, ben ik de rest van de dag ook eerder geneigd om verder te lezen. En het voelt zó anders om in alle rust de dag te beginnen in plaats van op de automatische piloot snel een bak kwark naar binnen te lepelen en ondertussen alvast je laptop aan te zetten.

Ik maak me de rest van de dag ook minder druk over to do-lijstjes bijvoorbeeld, omdat ik die tijd voor mezelf al heb gehad. Het gejaagde gevoel dat me voorheen weleens bekroop, van altijd maar rennen en vliegen en tijd tekortkomen, heb ik nu niet meer. Die zeeën van tijd helemaal voor mij alleen voelen zo rijk.”

Heb je tips voor als je een ochtendmens probeert te worden?

“Het helpt om een vast ritueel te hebben en daar niet, of zo min mogelijk, je hoeft ook niet te streng te zijn voor jezelf, van af te wijken. Je helpt jezelf enorm door niet te gaan snoozen, dan ga je in discussie met jezelf en kan het zo’n worsteling worden.

Zelf merkte ik dat ik echt ging uitkijken naar deze heerlijk slowe uren van de dag, ik zou niet meer zonder kunnen en word geregeld uit mezelf om zes uur wakker. Best bijzonder, want ik was een verstokt avondmens en stond altijd op het laatste nippertje op.

Probeer ook helder te hebben waaróm je graag een ochtendritueel wilt en wat het je kan brengen. Ik heb eerder ook wel pogingen gedaan en ging dan in mijn dagboek schrijven of kleuren bijvoorbeeld, maar dat hield ik altijd maar een paar dagen vol en daarna was mijn bed nog veel te lekker warm. Lezen is iets wat ik echt graag wil en daarom lukt dit wel.”

Tekst Rachel Vieth Fotografie Beetjehome