Miracle morning met Rachel (4): een ochtend- en avondmens in een huis

Flow’s Rachel vindt zichzelf echt een avondmens en vroeg opstaan is niet haar favoriete bezigheid. Maar kan die ochtend veranderen naar een miracle morning? En wat levert het haar op? Ze probeert het uit. Deze week: een ochtend- en avondmens in een huis.

We zijn inmiddels heel wat weken verder. Je zou denken dat je dan misschien wel enige verandering zal zien. Ik weet niet precies wat ik had verwacht: dat ik nu elke dag dansend mijn bed uit zou springen, om 6:00 al zou hardlopen over de hei, of elke ochtend twee uur lang een boek zou verslinden. Helaas, ik blijk niet zo’n diehard. Maar ik heb zeker ervaren hoe het is om vroeg op te staan en ’s ochtends te genieten van de extra uurtjes. Het doet me goed, moet ik zeggen.

Maar ik geef nog steeds de voorkeur aan de ochtenden dat ik kan uitslapen. Ik ben de vroege morgens wel meer gaan waarderen, want wanneer ik er eenmaal uit was, vond ik het eigenlijk best wel heel fijn om wat eerder te beginnen met werken, een boek te lezen of een rondje te fietsen. Het is dus zeker goed geweest om dit alles eens te proberen. Ik heb de schoonheid van de ochtenden leren kennen.

De ochtend van Beate

Mijn zus Beate inspireerde me een tijd geleden om het ‘vroege opstaan’ eens te proberen. Ze is eigenlijk altijd al een vroege vogel geweest. Wat overigens niet altijd goed samen ging thuis, met mij als avondmens. Wanneer we samen op vakantie gaan en ik ’s avonds hele verhalen afsteek tegen Beate, krijg ik al snel geen reactie meer. ’s Ochtends is het andersom: vol energie staat mijn zus naast haar bed terwijl ik het liefst nog op een oor blijf liggen. We kletsen samen over haar ochtendrituelen.

Hoe ziet jouw ochtend eruit?

“Ik vind het fijn om de dag rustig te beginnen. Ik ga er op tijd uit, maak me klaar en duik de keuken in voor een ontbijtje. Vaak is dat een smoothiebowl met vers fruit en muesli erin. Daarna stap meestal op de fiets. Ik vind het fijn om de dag fris te beginnen en je hebt meteen beweging gehad. Want je weet zelf misschien ook, wanneer je eenmaal bezig bent komt van fietsen overdag niet zo veel.

Dat dagelijkse fietsrondje is eigenlijk vroeger ontstaan toen ik elke dag tien kilometer naar de middelbare school ging op de fiets. Ik merkte dat ik daardoor heel geconcentreerd in de les zat. Daarbij is het ook echt prachtig ’s ochtends op de fiets: de koeien komen het weiland in, de ochtenddauw is er nog, het zonnetje komt net door en er zijn nog weinig mensen op pad. Dat geeft je heel veel energie voor de rest van de dag.”

Wat maakt de ochtend zo fijn?

“Ik heb een liefde voor ontbijten. Ik kan de avond van tevoren al helemaal uitkijken naar het ontbijt. Niet alleen om het op te eten, maar vooral ook om het te maken voor anderen. In het weekend sta ik ook vaak op tijd op om de tafel mooi te dekken en lekkere broodjes in de oven te doen en de anderen te verrassen.”

Wij zijn een ochtend- en avondmens in een huis. Wat denk jij? Kan dat bij elkaar?

“Ja dat kan heel goed bij elkaar. Maar het is een beetje geven en nemen. Ik merk toch dat ik daardoor soms ook later naar bed ga en automatisch iets later opsta. Ik ben een gezelligheidsmens dus blijf dan toch ’s avonds nog wat langer zitten.

En als ikvroeg opsta, en de rest niet, kan dat weleens voor wrijving zorgen. Want hoewel ik het wel probeer, ik kan het niet helpen dat ik soms een deur net iets te hard dichtdoe, of een bus haarschuim op de grond laat vallen. Dan wordt de rest ook wakker op mijn tijdstip en daar zijn ze niet altijd blij mee.”

Stel iemand wil ook een ochtendmens worden, wat kun je meegeven als tip?

“Probeer op tijd naar bed te gaan. Ik merk vooral bij mijzelf dat het veel lastiger wordt om op tijd op te staan, wanneer je ’s avonds laat naar bed bent gegaan. Je hebt gewoon een bepaald aantal uren slaap nodig. Het vroege opstaan brengt je echt heel veel moois en het geeft je het gevoel dat je zeeën van tijd hebt.”

Tekst Rachel Vieth Fotografie Beetjehome