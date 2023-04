Hoe het omarmen van de mindere dagen in het leven je kan helpen

Hoewel je negatieve emoties misschien het liefst zo snel mogelijk ziet verdwijnen, hebben die wel degelijk een functie. Ze zijn zelfs onmisbaar voor je mentale gezondheid. Hoe zit dat precies?

Het werd ons als klein kind al verteld: we willen een lang en gelukkig leven leiden. Denk maar aan alle sprookjesverhalen die je werden voorgelezen. Als volwassene is dat streven waarschijnlijk niet anders. We zoeken naar manieren om onze positieve emoties te maximaliseren en de negatieve af te zwakken. Een queeste naar geluk.

Ook negatieve emoties zijn verbonden met geluk

Maar wat vaak wordt vergeten, is dat ook negatieve emoties onlosmakelijk zijn verbonden met geluk. Want, zo schrijft de Amerikaanse psycholoog Jonathan Haidt in zijn boek The Happiness Hypothesis: we bereiken onze gelukkigste en vervullendste momenten vanwege (en dus niet ondanks) de tegenslagen, donkere tijden en negatieve emoties in het leven.

In plaats van ons te richten op het minimaliseren van of verzetten tegen negatieve gebeurtenissen en gevoelens, kunnen we ze beter leren omarmen. Accepteren dat ze onderdeel zijn van het leven en er inzichten en groei uithalen.

De positiviteit van negativiteit

Een van de positieve effecten van tegenspoed is dat die ons helpt in te zien wat belangrijk voor ons is, schrijft Haidt in zijn boek. Daarnaast zijn het vaak de moeilijke momenten in ons leven die ons helpen groeien.

Positieve psychologie 2.0, noemt Psychology Today het. En er is misschien geen betere omschrijving dan dat. Want, aldus het artikel, juist op de momenten van tegenslag verfijnen we onze sterke karaktereigenschappen. Positiviteit ontstaat dankzij mislukking. Kijk maar eens naar relaties. Die kunnen sterker worden als partners elkaar in pittige tijden blijven vinden door met elkaar te praten en problemen samen op te lossen.

We zoeken die pijn ook zelf op

Grappig genoeg zouden we zelfs behoefte hebben aan een beetje pijn, moeite doen en hard werken, lezen we verder op Psychology Today. Het is een menselijk verlangen om pijn en lijden bewust op te zoeken (denk aan het verleggen van je grenzen door een marathon te rennen of te spreken voor een volle zaal). Juist die momenten stimuleren groei en geven betekenis aan ons leven.

Groeimindset

Kortom: niks mis met zoeken naar geluk. Maar probeer de negatieve emoties en gebeurtenissen die je onderweg treft te omarmen, accepteer ze voor wat ze zijn (leermomenten!) en kijk er met een positieve blik naar.

Tekst Lisanne van Marrewijk Fotografie Floor van Koert

Gepubliceerd op 10 april 2023