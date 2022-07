Omgaan met teleurstelling: zo doe je dat

De natuur kan ons heel wat leren, merkt journalist Caroline Buijs op in Flow 5. Zo ook hoe we om kunnen gaan met teleurstelling, want dat is niet altijd even makkelijk.

In de natuur lopen dingen soms anders dan gedacht: een hagelbui verpest de perenoogst, een enthousiast konijn eet je bloementuin kaal. Ook al weet je dat alles altijd verandert, dat betekent niet dat je nooit teleurstelling kunt voelen. Want bij ‘alles verandert’ hoort soms ook: alles loopt anders dan je dacht. Teleurstelling heeft vaak te maken met verwachtingen. Jan Wolter Bijleveld laat in zijn boek Wat had je dan verwacht zien hoe je die verwachtingen kunt bijstellen. Een paar inzichten die kunnen helpen:

Omgaan met teleurstelling: 7x inzichten

Je verwachting is een eigen gedachte. Het is een zelfbedacht plaatje in je hoofd over iets in de toekomst. Als optimisten maken we er vaak een rooskleurig plaatje van. Met een hoge verwachting valt iets eerder tegen. Als je de situatie niet kunt veranderen, probeer dan je verwachting van de situatie te veranderen. Maak het onderscheid tussen waarop je wel en geen invloed hebt. Een verwachting gaat over een mogelijkheid, niet over een zekerheid. Wees alert op veroordelende gedachten. Het gaat niet verkeerd, het gaat anders dan verwacht. Vertrouw erop dat je het onverwachte aankunt.

Tekst Caroline Buijs Fotografie Thomas Griesbeck/Unsplash