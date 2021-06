Online reflectiemoment: doe je (weer) mee op 23 juni?

Meerdere keren per jaar organiseren we samen met Museum van de Geest een reflectiemoment. Inspirerende online sessies waarin je terugblikt op de afgelopen periode en nadenkt over wat je wilt doen of meenemen de komende tijd.

Want deze tijd blijft voor velen een rollercoaster. De wereld kwam eerst tot stilstand, en veranderde daarna in sneltreinvaart. Dat vraagt nogal wat van ons: een nieuwe manier van werken, aanpassingen in het dagelijks leven en op een andere manier contact met elkaar hebben.

Het kan helpen om zo nu en dan terug te blikken en stil te staan bij wat je hebt geleerd. Over jezelf, en waar je je prettig bij voelt. Over de keuzes die je maakte en wat die betekenden. Over wat je mee wil nemen naar de toekomst.

23 juni: Zoom-event ‘Je weg vinden in een nieuwe tijd’

Het volgende reflectiemoment is woensdag 23 juni van 20.00 – 21.00 uur, via Zoom.

Aan de hand van illustraties, quotes en inzichten uit de afgelopen nummers van Flow (waar we ook zelf iets aan hebben gehad), delen we vijf vragen om jezelf te stellen.

Hier lees je meer over dit reflectiemoment, en over onze samenwerking met Museum van de Geest.

Een ticket kost € 7,50. Aanmelden kan hier.

Kun je er niet bij zijn op dit tijdstip? Als je een ticket koopt, krijg je na afloop van de sessie een link (met persoonlijke inlogcode) naar de video toegestuurd, zodat je het reflectiemoment ook op een later moment kunt (terug)kijken. (Deze link is geldig t/m woensdag 30 juni.)

Heb je de vorige sessie in maart al bijgewoond, dan is dit event voor jou minder interessant. Het programma is grotendeels hetzelfde.

Fotografie Hanke Arkenbout