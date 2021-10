Quarterlife crisis, het is een ding en zo ga je ermee om

Je ‘moet’ zo veel, de toekomst voelt onzeker en al die anderen lijken het zo goed voor elkaar te hebben. Het voelt alsof je geleefd wordt en tegelijkertijd niet leeft: de quarterlife crisis is een ding onder jongvolwassenen. En dat is niets om je voor te schamen, vinden wij. Flow’s online stagiair Ruby Wijdenbosch zoekt uit hoe je ermee om kunt gaan.

‘Wie ben ik nou?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Is dit het nou?’. Veel jongvolwassenen stellen zichzelf zingevingsvragen. Best lastige kwesties, waar je niet zomaar een antwoord op vindt. Dit soort vragen kan dan ook leiden tot onzekerheid, somberheid en (keuze)stress. We spraken erover met De Quarterlife Coach: Daphna Bontenbal.

Perfecte levens

“Millennials hebben de neiging om hun sombere gevoelens weg te stoppen en deze te compenseren met interessante Instagram-posts en een overvolle agenda,” merkt Daphna in haar praktijk. “Maar,” vertelt ze, “dit wegstoppen houdt het probleem juist in stand: jouw leven lijkt dan weer perfect voor de ander, die daarom ook niet durft toe te geven onzeker te zijn. Dit zorgt voor eenzaamheid terwijl beiden in hetzelfde schuitje zitten.”

Succesvol

Daphna ziet dat jongvolwassenen een hoop ballen tegelijk in de lucht houden en dit ook graag laten zien: “Druk is succesvol, maar over de vermoeidheid en het ongelukkige gevoel dat daarvan komt, wordt niet gepraat.”

Een geruststelling misschien: je bent dus echt niet alleen. Als je erkent dat je je niet goed voelt, is het makkelijker om met je problemen aan de slag te gaan. Daarom delen we tips om om te gaan met een quarterlife crisis.

7x tips om met een quarterlife crisis om te gaan

Probeer in te zien dat het niet gek is dat je je onzeker voelt en veel vragen hebt. Je staat op een kruispunt in je leven en het is niet erg om even te wachten met kiezen welke afslag je neemt. Al die ogenschijnlijk succesvolle mensen waren ook weleens onzeker. Vergelijk jezelf niet met anderen. Volgens Quarterlife Coach Daphna kan je niet ‘achterlopen’ omdat ieder persoon anders is en zich ontwikkelt op zijn eigen tempo. Daphna’s tip hierbij: “Wees trouw aan jezelf en schik je niet aan verwachtingen uit je omgeving of de maatschappij.” Probeer bij te veel stress een stapje terug te doen. Als je dat niet doet, kan dat leiden tot overspannenheid en burn-out. Je hoeft niet overal de beste in te zijn, een keer iets minder hard werken mag. Als je twijfelt, kun je altijd contact opnemen met je huisarts. Volgens Daphna denken veel mensen dat ze zich aanstellen maar met een beetje hulp kun je misschien makkelijker je probleem aanpakken én voorkomen voor in de toekomst. Denk aan jezelf. Je wilt misschien al je afspraken nakomen, nog boodschappen doen, familie bellen en je vrienden zien, maar een wandeling in het bos, avond op de bank of uurtje sporten kan ook fijn zijn. Het is belangrijk om goed aan te voelen wat je nodig hebt, vertelt Daphna. Probeer mensen waar je onzeker van wordt te ontvolgen op social media. Op Instagram lijkt iemand een droombaan, elke dag feestjes en een perfect huis te hebben, maar deze plaatjes kunnen je erg onzeker maken. Volg liever personen die je inspiratie geven. Ook iets minder online zijn kan helpen. Praat erover met naasten. Wanneer je durft te vertellen over je gevoelens, zal je merken dat je niet alleen bent. Leeftijdsgenoten voelen zich misschien wel precies hetzelfde en oudere collega’s of familieleden hebben zich wellicht ook ooit zo gevoeld.

Er zijn verschillende gradaties in de quarterlife crisis. Voel je je ongelukkig? Dan is het verstandig om met je huisarts te overleggen.

