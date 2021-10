Gun jezelf vaker een fijn moment door deze reflectie-oefening

Weinig prikkels, avonden thuis en meer tijd om na te denken. De afgelopen periode bood ruimte voor momenten van reflectie en dat kan mooie inzichten brengen. Met deze reflectie-oefening kun je jezelf vaker een fijn moment gunnen.

Reflectie-oefening

Pak pen en papier. Denk na over iets van de afgelopen tijd wat je als positief hebt ervaren, iets wat waardevol voor je was. Schrijf dit op. Misschien is het een gevoel, een handeling, iets wat je alleen of samen met iemand hebt gedaan?

Vasthouden

Schrijf vervolgens op welke vaardigheden je nodig hebt om dit vast te houden of vaker te ervaren. Welke stappen moet je daarvoor nemen? Wat kun je vandaag doen om dit weer een beetje te ervaren?

Energiegever

Deze oefening van psycholoog Gijs Coppens kan je helpen vaker de tijd te nemen voor zo’n energie-geef-moment. Dit kan zo klein of groot als je zelf wil: van een wandeling in je eentje tot een borrel met vrienden. Want hoe waardevol is het om de fijne momenten eens wat vaker te ervaren?

Tekst Jocelyn de Kwant Fotografie Mink Mingle/Unsplash.com