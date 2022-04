4 boeken over rouw en afscheid

Elk rouwproces, afscheid en verwerking is anders. Het is heel persoonlijk. In deze vier boeken staan onder meer verhalen van anderen, die misschien kunnen zorgen voor herkenning en enige houvast.

Er is nog tijd

Terwijl Gabriel García Márquez in 2014 op sterven ligt, vertrouwt zijn zoon Rodrigo García zijn gedachten en overpeinzingen toe aan het papier. Wat begint als een poging om grip te krijgen op de gebeurtenissen, eindigt als een intiem en eerlijk verslag over de sterfelijkheid en menselijkheid van zijn vader.

Ik zal je nooit meer

Tatjana Almuli is zestien wanneer haar moeder overlijdt. Ze geeft het verdriet lang geen ruimte, maar even later komt ze op een punt in haar leven dat ze haar moeder opnieuw wil leren kennen. In Ik zal je nooit meer gaat Tatjana deze zoektocht aan. Waarom koos haar moeder voor bepaalde dingen en wat maakte haar tot de persoon die ze was? Tatjana komt achter verschillende onthullingen, die ook iets voor haar eigen leven betekenen.

50 manieren om afscheid te nemen

Barbara van Beukering bundelde haar gesprekken met verschillende mensen in dit boek. Voor de Volkskrant praatte ze met nabestaanden over het stervensproces van hun dierbaren. Het wordt ook wel omschreven als een bundeling van verdrietige verhalen, maar het zijn ook heel ontroerende, intieme en troostrijke verhalen.

Mijn rouwreis

Voor als je het fijner vindt om gedachten op te schrijven in plaats van ze meteen uit te spreken; in dit boek kun je je gedachtes de vrije loop laten. Daarnaast vind je er tips en kennis over rouw. Die voor jou misschien werken, of misschien ook niet. Heb je behoefte aan mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt? Dan kun je je aansluiten bij de community.

Samenstelling Rachel Vieth