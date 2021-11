Samen tegen eenzaamheid met de campagne ‘Stel je voor’

33 procent van de Nederlanders blijkt zich weleens eenzaam te voelen. De bedenkers van de campagne ‘Stel je voor’ hopen dat mensen door hun acties weer meer contact maken met elkaar.

Misschien merk je het zelf ook weleens: je kijkt sneller op je telefoon dan dat je een gesprek met iemand aanknoopt. Maar soms kan een glimlach, een begroeting of een kort gesprekje in de trein al genoeg zijn voor iemand om zich even minder eenzaam te voelen. En wie weet geeft het jezelf ook wel een fijn gevoel. Bij Prorail en NS, waar natuurlijk zoveel mensen bij elkaar komen, ontdekten ze dat 33 procent van de Nederlanders zich weleens eenzaam voelt. Daarom bedachten ze de actie Stel je voor. Ze hopen je daarmee aan te moedigen vaker contact met een ander te maken, zodat iedereen zich vrolijker en minder eenzaam voelt.

In gesprek met elkaar

Onlangs stonden de initiatiefnemers van Stel je voor op een aantal stations. Ze deelden twee bekers met koffie per per persoon uit. Een voor henzelf en een om weer weg te geven. Zo ontstonden er allerlei gesprekken. Daardoor beseften mensen dat het eigenlijk een kleine moeite is om iemand simpelweg gedag te zeggen of een kort gesprekje aan te knopen. In onderstaand filmpje zie je wat deze actie met de mensen op straat deed.

Tekst Rachel Vieth Video Stel je voor Fotografie Priscilla Du Preez/Unsplash.com