The Sad Ghost Club: met illustraties die je minder alleen laten voelen

‘If you’ve ever been sad then you are already a member,’ staat er op de website van The Sad Ghost Club. Met hun illustraties maakten ze een community waar iedereen zich gezien voelt, en waar alles rondom mental health besproken kan worden.

De club werd in 2014 opgericht door illustrator Lize Meddings en inmiddels heeft ze een klein team. In een interview met Frankie vertelt ze dat ze illustraties begon te maken om haar soms ingewikkelde gevoelens en emoties een plekje te geven. Wat ze niet had verwacht, was dat zo veel mensen hetzelfde voelden als zij. Wat begon als een klein project, groeide langzaam uit tot een club met meer dan een half miljoen volgers op Instagram.

Een fijn gevoel

De illustraties en striptekeningen geven andere ‘ghosties’, zoals ze hun volgers noemen, het gevoel dat ze gezien worden en dat ze niet alleen zijn. ‘Het is oké om verdrietig te zijn, om het soms moeilijk te hebben, en weten dat anderen hetzelfde voelen als jij geeft een enorm fijn gevoel.’ De ene illustratie gaat over het nemen van kleine stapjes, weer een andere tekening gaat over hoe je je wat meer jezelf kunt voelen op lege of moeilijke dagen.

Is alleen kijken naar de illustratie op Instagram niet genoeg, dan kun je ook een print kopen in de webshop. Naast prints vind je hier ook buttons, mokken, stickers en hun Sad Ghost comic-boeken.

Tekst Bente van de Wouw Illustraties The Sad Ghost Club