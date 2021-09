Thuisgekookt: bereid een maaltijd voor een buur die het goed kan gebruiken

Thuisgekookt is een online platform waarop buren elkaar voor een zacht prijsje maaltijden kunnen aanbieden. Zo help je elkaar én leer je elkaar kennen.

Ben jij een hobbykok die graag kookt? Misschien houd je dan weleens een portie of twee over. Natuurlijk kun je die invriezen en op een later moment eten, maar je kunt ze ook aanbieden op Thuisgekookt. In dat geval kan een buur voor een paar euro een maaltijd bij je komen afhalen.

Niet voor iedereen vanzelfsprekend

Een sympathiek initiatief, vinden we bij Flow. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om elke dag voor zichzelf te koken. Er kunnen allerlei lichamelijke of mentale hindernissen zijn waardoor dit een grote uitdaging kan zijn. Ook heeft niet iedereen de financiële ruimte om eten te bestellen via de reguliere bezorgservices en wat doe je dan? Kant-en-klaarmaaltijden. Maar die zijn vaak niet heel gezond en als je daarvan afhankelijk wordt, eet je al gauw niet heel gevarieerd meer. Hoe mooi is het dan als een aardige buur een voedzame maaltijd voor je kan koken?

Beter een goede buur dan een verre vriend

Nog los van het feit dat het goed is om manieren te blijven zoeken om elkaar te helpen waar dat kan, vormt Thuisgekookt ook de ideale gelegenheid om je buren te leren kennen. Vooral in grote steden is het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat je weet wie er om je heen wonen. Dat is eigenlijk best wel jammer. Nederlandse buurten zouden er misschien wel heel anders uitzien als we wat meer naar het gezegde over de goede buur zouden leven.

Kijk op de website van Thuisgekookt om te zien of er bij jou in de buurt al maaltijden worden aangeboden. Wie weet word jij de eerste aanbieder in jouw buurtje.

Tekst Merel Wildschut Fotografie John Cameron/Unsplash.com