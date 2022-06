TikTok trend: romantiseer je dagelijks leven

Genieten van de kleine dingen in je dagelijks leven in plaats van altijd maar meer en beter willen. ‘Romanticize your life’ is een grote trend op TikTok geworden, wat houdt het precies in?

We zijn er nog niet helemaal over uit, of we nou blij worden van TikTok of niet. Maar dat er fijne content op te vinden is, blijkt weer uit de trend die nu aan de gang is. In miljoenen filmpjes is te zien hoe mensen hun ontbijt net wat magischer maken, extra aandacht besteden aan het aansteken van de kaarsjes en eucalyptus in de badkamer hangen om het douchen nog aangenamer te maken.

Romanticizing your life

Allemaal kleine handelingen die je dagelijks leven nét wat fijner maken. Op de social media app noemen ze het ‘romanticizing your life’. Oftewel: je dagelijkse routines net wat romantischer maken. Niet zo gek dat deze trend opgepopt is sinds corona, waarin we maanden achter elkaar maar weinig konden ondernemen.

Volgens een artikel in The New York Times zorgt deze manier van leven ervoor dat we waarderen wat we al hebben. Het vraagt ons om te leven met intentie, hoe monotoom onze dagelijkse routines soms ook zijn. Het is een herinnering om te zoeken naar kleine momenten van schoonheid.

Ook experts hebben de trend meegekregen en noemen het een nieuwe manier van mindfulness. Zo zegt Eric B. Loucks, een professor epidemiologie en gedrags- en sociale wetenschappen, dat het niet alleen iets weg heeft van mindfulness, maar ook van positieve psychologie en het Deense hygge. Loucks: ‘Het wordt alleen gepresenteerd op een nieuwe, verfrissende manier.’

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times Fotografie Gabrielle Henderson/Unsplash.com