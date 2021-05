Je verlangens leren kennen? Dat kan door te schrijven

We zouden onze verlangens veel serieuzer mogen nemen – ook als ze onuitvoerbaar lijken, bepleit journalist Annemiek Leclaire in Flow 5. Hoe? Door een brief te schrijven, bijvoorbeeld.

Waar droom ik van? Waar gaan mijn gedachten steeds naartoe? Om je verlangens echt te leren kennen is introspectie nodig, zegt de Britse psychotherapeut Charlotte Fox Weber. Het begint met ruimte maken voor wat je voelt en denkt, en daar met nieuwsgierigheid naar kijken. Als je worstelt met iets, of piekert, stel jezelf dan eerst eens de vraag: wat wil ik nou eigenlijk écht? Of vraag het aan een ander: ‘Waar denk jij dat ik nou eigenlijk echt naar verlang?’

Een brief schrijven

De Nederlandse verliesdeskundige Jakob Wielink stelt voor om je verlangen een brief te schrijven. Hij zegt: als binnenin een verlangen borrelt om iets te doen, schrijf er dan eens een brief over, een brief waar je precies naar verlangt. Hoe voel je je daarbij? En durf je die te laten lezen aan iemand, je partner bijvoorbeeld, een kind, een vriend of vriendin.

Deel die verlangenbrieven met elkaar, en stel elkaar daar vragen over. Zo geef je dat wat in je leeft toestemming, krijgt het ruimte en lucht.

