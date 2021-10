Uit de schaduw: een korte documentaire over het taboe op psychische aandoeningen

Onlangs vertelde filmmaker en sociaal ondernemer Hanna Verboom dat ze een bipolaire stoornis heeft. In het kader van Mental Health Day maakte ze samen met psychiater Dirk De Wachter een korte documentaire over psychische aandoeningen.

Soms is het lastig om over een stoornis of psychische aandoening te praten. Er heerst volgens Hanna nog een groot taboe op. Daarom maakte ze samen met psychiater Dirk De Wachter een korte documentaire: Uit de schaduw. Ze doet daarin haar eigen verhaal afgewisseld met de woorden van de psychiater. Zo vertelt ze: ‘Van jongs af aan had ik het gevoel dat ik anders was. Op mijn zestiende begonnen de depressies. Dagenlang lag ik op bed, ik sprak niet, ik at niet. Mijn moeder zat naast me en hield mijn hand vast. En dan uit het niets, van de ene op andere dag ging het licht weer aan.’

De documentaire is nog te zien tot en met 31 oktober bij Cinetree, het filmplatform van Hanna. In samenwerking met haar platform Get it done, een online plek om mensen hulp te bieden, bedachten ze de campagne #uitdeschaduw. Daarmee willen ze anderen aanmoedigen om, net als Hanna, hun verhaal te delen, uit de schaduw te stappen en open te durven zijn.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Filmstill uit Cinetree Original: Uit de schaduw. Cinetree