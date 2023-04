Voor als je het moeilijk hebt: kleine manieren om je (voor even) weer levendig te voelen

Als je door een moeilijke periode gaat, kan het soms voelen alsof je nergens meer blij van wordt. Gelukkig is er vreugde in de kleine dingen, zelfs in het donker.

Ken je het boek Winteren van Katherine May? Coördinerend eindredacteur Marije las het en leerde ervan dat winteren – oftewel door een moeilijke periode gaan – niet gek of raar is, of iets wat we weg hoeven te stoppen in de hoop dat het vanzelf weer overgaat, maar juist iets om zachte aandacht aan te geven.

Zelf kwam de auteur, ook na het schrijven van het boek, in zwaarder weer terecht tijdens de pandemie. Volgens een interview in The New York Times was ze verveeld, rusteloos en opgebrand. Wandelen had haar altijd veel energie gegeven, maar haar loopschoenen bleven in de kast staan. En ook de andere activiteiten waar ze eerst vreugde uit haalde bleven achterwege, zoals steentjes verzamelen, in de zee zwemmen, een boek lezen.

Een klein leven leiden is ook genoeg

“Niks in de wereld leek me nog te interesseren,” vertelt ze in het interview, “het voelde alsof mijn hoofd leeg en vol tegelijk was.” In haar nieuwste boek Enchantment omschrijft ze hoe simpele en kleine acties haar hielpen om weer vreugde te vinden in de kleine dingen. “We vertellen onszelf dat alles groots moet zijn, maar goed uitademen en een klein leven leiden, is al genoeg.” Een paar van haar tips.

Kleine manieren om je weer (even) levendig te voelen

Probeer de wereld om je heen te zien

Nieuwsgierigheid is een spier die je kunt trainen. Geef toe aan de fascinatie die je kunt voelen bij alledaagse dingen. Voor May is dat bijvoorbeeld het zien van een kever in de tuin, of hoe het licht danst in de kamer. Ze benadrukt dat je het niet hoeft te forceren, maar dat je wel kunt blijven zoeken en geloven dat je het (kleine) geluk uiteindelijk weer vindt. Vraag je af wat jou troost biedt in deze wereld

Dat kan een wandeling zijn, het kijken naar de wolken, je planten water geven en zien hoe ze groeien. De auteur geeft de tip om aan dat soort dingen extra veel aandacht te besteden, het liefst iedere dag, al is het maar voor even. Reflecteer op je eigen manier

Je hoeft niet twintig minuten per dag op een meditatiekussen te zitten. Misschien reflecteer jij wel het beste door te schrijven, of door te mijmeren. Doe wat voor jou werkt en laat je niet vertellen dat het anders, beter, groter moet. Doe iets puur voor je eigen plezier

Wanneer was de laatste keer dat je iets deed gewoon omdat je het leuk vond? Volgens May zijn we geneigd om vooral dingen te doen die ons plezier geven én nuttig zijn. Waarom niet gewoon iets doen omdat je ervan geniet? Zelf doet ze bijvoorbeeld aan buitenzwemmen. Niet om calorieën te verbranden of te sporten, maar puur omdat het haar blij maakt.

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times Illustratie Xuan Loc Xuan

Gepubliceerd op 11 april 2023